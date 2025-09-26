Россияне пытаются парализовать авиасообщение отдельных европейских стран, чтобы подорвать их поддержку Украины.

Такого мнения придерживается руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Дроны над аэропортами Дании: что говорят в ЦПД

Руководитель ЦПД подчеркнул, что именно влияние на авиасообщение в некоторых странах Европы является основной целью россиян, и если им не отвечать, они будут только наращивать количество дронов в чужом воздушном пространстве.

Сейчас смотрят

– Под этим соусом они хотят сделать более популярным мнение среди населения Европы, что поддержка Украины вредит, а также добавить баллов ориентированным на восстановление сотрудничества с РФ политикам в Европе, – рассказал Коваленко.

Он добавил, что мнение о том, что игнорирование россиян поможет, в такой ситуации является иллюзией.

Коваленко отметил, что настоящая цель РФ – это зависимая Европа и возвращение зоны влияния времен СССР.

– За спиной у РФ – Китай, заинтересованный в «китайской Европе», ориентированной на Пекин. Соответственно, для Европы нет альтернативы борьбе и симметричным действиям против России. Это вопрос времени, – резюмировал глава Центра.

Что известно о дронах над аэропортами в Дании

Напомним, 22 сентября Дания закрывала аэропорт в Копенгагене из-за появления беспилотников.

Примерно в то же время с инцидентом в аэропорту Ольборг поступили сообщения о дронах в аэропортах Эсбьерг, Сендерборг и Скридструп.

Утром 25 сентября из-за БПЛА в Дании на час закрывали воздушное пространство над аэропортом Биллунна.

Закрывали из-за угрозы дронов один из аэропортов в Дании и 26 сентября.

До этого российские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Польши.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.