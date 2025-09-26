Росіяни намагаються паралізувати авіасполучення окремих європейських країн, щоб підірвати їхню підтримку України.

Такої думки керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Дрони над аеропортами Данії: що кажуть у ЦПД

Керівник ЦПД наголосив, що саме вплив на авіасполучення в окремих країнах Європи є основною метою росіян, і якщо їм не відповідати, вони лиш нарощуватимуть кількість дронів у чужому повітряному просторі.

– Під цим соусом вони хочуть зробити більш популярною думку серед населення Європи, що підтримка України шкодить, а також додати балів орієнтованим на відновлення співпраці з РФ політикам у Європі, – розповів Коваленко.

Він додав: думка про те, що ігнорування росіян допоможе в такій ситуації, є ілюзією.

Коваленко зауважив, що справжня мета РФ – це залежна Європа та повернення зони впливу часів СРСР.

– За спиною в РФ – Китай, зацікавлений в “китайській Європі”, орієнтованій на Пекін. Відповідно, для Європи немає альтернативи боротьбі і симетричним діям проти Росії. Це питання часу, – резюмував очільник Центру.

Що відомо про дрони над аеропортами в Данії

Нагадаємо, 22 вересня Данія закривала аеропорт у Копенгагені через появу безпілотників.

Приблизно в той самий час з інцидентом в аеропорту Ольборг надійшли повідомлення про дрони в аеропортах Есб’єрг, Сендерборг і Скридструп.

Уранці 25 вересня через БпЛА у Данії на годину закривали повітряний простір над аеропортом Біллунна.

Закривали через загрозу дронів один з аеропортів у Данії і 26 вересня.

До цього російські дрони неодноразово порушували повітряний простір Польщі.

