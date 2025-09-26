Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.
РФ атаковала энергетические объекты Черниговщины: есть попадания, пропал свет
Россия атакует энергетические объекты Черниговщины, сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Обстрел Черниговской области 26 сентября 2025 года
РФ попала в несколько энергетических объектов Черниговской области, проинформировал Вячеслав Чаус.
– Продолжается атака врага на энергетические объекты Черниговщины. На данный момент есть попадание в несколько, — пишет глава Черниговской ОВА в Telegram.
По его словам, сейчас наблюдаются перебои с электроснабжением в Чернигове и Черниговском районе.
В области до сих пор работает ПВО.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 311-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
