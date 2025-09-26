Россия атакует энергетические объекты Черниговщины, сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Обстрел Черниговской области 26 сентября 2025 года

РФ попала в несколько энергетических объектов Черниговской области, проинформировал Вячеслав Чаус.

– Продолжается атака врага на энергетические объекты Черниговщины. На данный момент есть попадание в несколько, — пишет глава Черниговской ОВА в Telegram.

По его словам, сейчас наблюдаются перебои с электроснабжением в Чернигове и Черниговском районе.

В области до сих пор работает ПВО.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 311-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

