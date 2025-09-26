Росія атакує енергетичні обʼєкти Чернігівщини, повідомляє голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Обстріл Чернігівської області 26 вересня 2025 року

РФ поцілила у декілька енергетичних обʼєктів Чернігівської області, проінформував В’ячеслав Чаус.

– Триває атака ворога на енергетичні обʼєкти Чернігівщини. Наразі є влучання в кілька, – пише голова Чернігівської ОВА у Telegram.

За його словами, наразі спостерігаються перебої з електропостачанням у Чернігові та Чернігівському районі.

В області досі працює ППО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 311-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

