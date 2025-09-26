Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
РФ атакувала енергетичні обʼєкти Чернігівщини: є влучання, зникло світло
Росія атакує енергетичні обʼєкти Чернігівщини, повідомляє голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Обстріл Чернігівської області 26 вересня 2025 року
РФ поцілила у декілька енергетичних обʼєктів Чернігівської області, проінформував В’ячеслав Чаус.
– Триває атака ворога на енергетичні обʼєкти Чернігівщини. Наразі є влучання в кілька, – пише голова Чернігівської ОВА у Telegram.
За його словами, наразі спостерігаються перебої з електропостачанням у Чернігові та Чернігівському районі.
В області досі працює ППО.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 311-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
