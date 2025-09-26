В ночь на 26 сентября российская армия атаковала беспилотниками Одесскую область. В результате атаки повреждены трансформаторы одного из объектов транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака на Одесскую область 26 сентября

Около двух часов подразделения ПВО отражали вражескую атаку, нацеленную на объекты гражданской инфраструктуры Одесской области.

– Несмотря на активную работу ПВО, в результате атаки, в частности, повреждены трансформаторы одного из объектов транспортной инфраструктуры. Произошло возгорание. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, – сообщил Кипер.

Он добавил, что в результате дронной атаки люди не пострадали.

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате боевых действий временно Укрзализныця отменяла рейсы пригородных поездов Одесской области.

Два пригородных поезда №6251 и №6253 сообщением Вапнярка – Одесса-Главная были сцеплены в один состав и курсируют по маршруту с резервным тепловозом.

Сейчас со станции Ивановка есть такие задержки: поезд №6251 – более 3,5 часов, поезд №6253 – более 2 часов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 311-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

