Ночные заморозки, дожди и солнце: какой будет погода в Украине на следующей неделе

Погода на следующей неделе будет переменчивой. Так, выходные будут солнечными, а дальше в Украину придет атмосферный фронт с дождями. Также ночью ожидаются заморозки.

Детальнее о том, какой будет погода в течение следующих 7 дней — Фактам ICTV рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Прогноз погоды на выходные 27-28 сентября

В эти выходные будет переменная погода. В субботу еще без осадков, а вот дальше с северо-востока придет атмосферный фронт, который принесет дожди.

В частности, днем ​​в северной части страны местами пройдет небольшой дождь, а 29 сентября осадки ожидаются в большинстве других областей.

— Ночи прогнозируются холодные, особенно ближайшая, когда на почве из-за малооблачного неба в большинстве областей высокая вероятность заморозков, кроме Закарпатья и юга страны, — добавляет эксперт.

Днем тоже прохладно, однако прогнозируются некоторые колебания температур. В ближайшие три дня ожидается 10-17 градусов тепла.

Какая будет погода этой недели

Погода в течение недели будет переменчивой — то будет дождь, то солнышко. К тому же, ожидаются ночные заморозки.

Днем в понедельник, 29 сентября, температура из-за дождей будет ниже предыдущих +10-17 градусов. Ночные заморозки в условиях облачности и сухой погоды немного отступят.

Во вторник, 30 сентября, в Украине ожидается дождь, а уже 1 октября осадки отступят почти со всей территории страны. Дожди во вторник прогнозируются только в западных и юго-западных областях.

— Ночью в эти двое суток, 30 сентября и 1 октября, температура воздуха в северных и восточных областях будет +1-6 градусов. Однако на поверхности почвы снова могут быть слабые заморозки 0-2 градуса, а днем ​​– 8-14 тепла, – сообщил эксперт.

Южная часть традиционно будет теплее, там ночью +7-12 градусов, заморозков не прогнозируется, а днем ​​+12-17 градусов.

В Карпатах в эти дни возможны осадки. 30 сентября и 1 октября будет мокрый снег, что для Карпат в этот период совершенно нормально. В последующие дни погода сильно не изменится.

