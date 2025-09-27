Нічні заморозки, дощі та сонце: якою буде погода в Україні наступного тижня

Погода наступного тижня буде мінливою. Так, вихідні будуть сонячними, а далі в Україну прийде атмосферний фронт з дощами. Також очікуються заморозки вночі.

Детальніше про те, якою буде погода протягом наступних 7 днів – Фактам ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.

Прогноз погоди на вихідні 27-28 вересня

Протягом цих вихідних буде мінлива погода. У суботу ще без опадів, а ось далі з північного сходу надійде атмосферний фронт, який принесе дощі.

Зокрема, вдень у північній частині країни місцями пройде невеликий дощ, а 29-го вересня опади очікуються у більшості інших областей.

– Ночі прогнозуються холодні, особливо найближча, коли на ґрунті за малохмарного неба у більшості областей зберігатиметься ймовірність заморозків, окрім Закарпаття та півдня країни, – додає експерт.

Вдень теж прохолодно, однак певні коливання температур. Найближчі три дні очікується 10-17 градусів тепла.

Якою буде погода цього тижня

Погода протягом тижня буде мінливою – то дощитиме, то визиратиме сонечко. До того ж, очікуються нічні заморозки.

Вдень у понеділок, 29-го вересня, температура через дощі буде нижчою за попередні +10-17 градусів. Водночас нічні заморозки в умовах хмарності та сухої погоди трошки відступлять.

У вівторок, 30 вересня, в Україні також дощитиме, а вже 1 жовтня опади відступлять майже з усієї території країни. Дощі у вівторок прогнозуються лише у західних та південно-західних областях.

– Вночі у ці дві доби, 30 вересня та 1 жовтня, температура повітря у північних та східних областях буде +1-6 градусів. Однак на поверхні ґрунту знову можуть бути слабкі заморозки 0-2 градуси, а вдень – 8-14 тепла, – повідомив експерт.

Південна частина традиційно буде теплішою, там вніч +7-12 градусів, заморозків не прогнозується, а вдень +12-17 градусів.

У Карпатах у ці дні можливі опади. 30 вересня і 1 жовтня буде мокрий сніг, що для Карпат в цей період абсолютно нормально. Протягом наступних днів погода сильно не зміниться.

