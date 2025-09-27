Международный комитет Красного Креста (МККК) не имеет свободного доступа к украинским военнопленным на территории РФ и на оккупированных территориях. А во время визитов МККК россияне показывают только тех пленных, которые находятся в относительно хорошем физическом состоянии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявления членов независимой экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ.

Обращение России с украинскими военнопленными

Основная миссия МККК – это посещение военнопленных и сбор данных о них через национальные информационные бюро.

Сейчас смотрят

Так, во время конференции в Вене член миссии, французский профессор Эрве Асенсио подчеркнул, что МККК работает на основе строгой конфиденциальности, однако сотрудники Красного Креста все равно не имеют свободного доступа к местам содержания украинских пленных.

По его словам, во время визитов не ко всем пленным пускают, да и разрешений на такие визиты очень мало, чтобы можно было побывать во всех местах содержания.

Профессор из Чехии Вероника Билкова считает, что ситуация с посещениями украинских военнопленных несколько улучшилась, однако совсем не такая, какой должна быть по юридическим стандартам.

— Визиты представителей МККК в российские тюрьмы иногда происходят, но МККК часто не разрешают посещать все места содержания или разговаривать с пленными наедине, хотя это должно быть правилом, — отметила Билкова.

В то же время на конференции подчеркнули, что российское Национальное информационное бюро работает совсем не прозрачно.

По словам Билковой, в каждом государстве, которое воюет, должно быть Национальное информационное бюро для сбора информации о пленных врага. В Украине есть такой орган.

— В России бюро создали в феврале или марте 2022 года при Министерстве обороны. Оно передает списки пленных через Центральное агентство по розыску МККК на украинскую сторону. Но эти списки неполные. Информацию об украинском бюро легко найти в интернете, есть даже веб-страница. Зато о российском бюро информации практически нет, где-то есть только номер телефона для семей пленных, — говорит Вероника Билкова.

Свидетельства бывших украинских военнопленных дают понять, что во время визитов МККК россияне показывали только тех пленных, кто был в хорошем физическом состоянии.

— Мы разговаривали с бывшими украинскими пленными, и некоторые из них отметили, что МККК посещал места содержания, но российские власти ограничивали доступ и позволяли встречаться только с пленными в хорошем состоянии. К тем, кто болен или подвергся жестокому обращению, МККК не имел доступа. Это подтверждается как отчетами, так и показаниями пленных. Все контролировалось российскими властями, хотя МККК должен иметь свободный доступ, — сказал шведский профессор Марк Кламберг.

ОБСЕ 24 июля активировала Московский механизм ОБСЕ для расследования нарушений и военных преступлений России против украинских военнопленных. В состав экспертной миссии вошли профессора Эрве Асенсио, Вероника Билкова и Марк Кламберг.

Отчет ОБСЕ о преступлениях против украинских военнопленных

В отчете ОБСЕ говорится, что Россия систематически отказывает украинским воинам в статусе военнопленных, вместо этого называя их лицами, задержанными за противодействие «специальной военной операции». Это создает условия для незаконных уголовных дел против украинских военнослужащих только за участие в боевых действиях.

Кроме того, такие действия со стороны РФ противоречат положениям Женевских конвенций.

В отчете ОБСЕ указаны факты произвольных казней и убийств украинских воинов после плена, а также жестокого обращения и пыток.

По данным экспертов, именно пытки толерируются российскими структурами.

Условия содержания военнопленных не соответствуют международным стандартам: переполненные помещения, отсутствие необходимой медицинской помощи, еды и гигиены. Украинские военнопленные не имеют никакой связи с семьями.

5 сентября уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов сообщил, что удалось подтвердить пребывание в плену России 2 577 украинских военнослужащих.

Источник : Укринформ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.