Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) не має вільного доступу до українських військовополонених на території РФ та на окупованих територіях. А під час візитів МКЧХ росіяни показують лише тих полонених, які є у відносно хорошому фізичному стані.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяви членів незалежної експертної місії Московського механізму ОБСЄ.

Поводження Росії з українськими військовополоненими

Основа місія МКЧХ – це відвідування військовополонених та збирання даних про них через національні інформаційні бюро.

Так, під час конференції у Відні член місії, французький професор Ерве Асенсіо наголосив, що МКЧХ працює на основі суворої конфіденційності, проте співробітники Червоного Хреста все одно не мають вільного доступу до місць утримання українських полонених.

За його словами, під час візитів не до всіх полонених пускають, та й дозволів на такі відвідування дуже мало, щоб можна було побувати в усіх місцях утримання.

Професорка з Чехії Вероніка Білкова вважає, що ситуація із відвідинами українських військовополонених дещо покращилась, проте зовсім не така, якою має бути за юридичними стандартами.

– Візити представників МКЧХ до російських в’язниць іноді відбуваються, але МКЧХ часто не дозволяють відвідувати всі місця утримання чи розмовляти з полоненими наодинці, хоча це має бути правилом, – зазначила Білкова.

Водночас на конференції наголосили, що російське Національне інформаційне бюро працює зовсім не прозоро.

За словами Білкової, у кожній державі, яка воює, має бути Національне інформаційне бюро для збору інформації про полонених ворога. В Україні є такий орган.

– У Росії бюро створили в лютому чи березні 2022 року при Міністерстві оборони. Воно передає списки полонених через Центральне агентство з розшуку МКЧХ на українську сторону. Але ці списки неповні. Інформацію про українське бюро легко знайти в інтернеті, є навіть вебсторінка. Натомість про російське бюро інформації практично немає, десь є лише номер телефону для сімей полонених, – каже Вероніка Білкова.

Свідчення колишніх українських військовополонених дають зрозуміти, що під час візитів МКЧХ росіяни показували лише тих полонених, хто був у хорошому фізичному стані.

– Ми розмовляли з колишніми українськими полоненими, і деякі з них зазначили, що МКЧХ відвідував місця утримання, але російська влада обмежувала доступ і дозволяла зустрічатися лише з полоненими в хорошому стані. До тих, хто хворий чи зазнав жорстокого поводження, МКЧХ не мало доступу. Це підтверджується як звітами, так і свідченнями полонених. Все контролювалося російською владою, хоча МКЧХ має мати вільний доступ, – сказав шведський професор Марк Кламберг.

ОБСЄ 24 липня активувала Московський механізм ОБСЄ для розслідування порушень та воєнних злочинів Росії проти українських військовополонених. До складу експертної місії увійшли професори Ерве Асенсіо, Вероніка Білкова та Марк Кламберг.

Звіт ОБСЄ про злочини проти українських військовополонених

У звіті ОБСЄ йдеться, що Росія систематично відмовляє українським воїнам у статусі військовополонених, натомість називає їх особами, затриманими за протидію “спеціальній військовій операції”. Це створює умови для незаконних кримінальних справ проти українських військовослужбовців лише за участь у бойових діях.

Крім того, такі дії з боку РФ суперечать положенням Женевських конвенцій.

У звіті ОБСЄ зазначені факти свавільних страт і вбивств українських воїнів після полону, а також жорстокого поводження та катувань.

За даними експертів, саме катування толеруються російськими структурами.

Умови утримання військовополонених не відповідають міжнародним стандартам: переповнені приміщення, відсутність необхідної медичної допомоги, їжі та гігієни. Українські військовополонені не мають жодного зв’язку з родинами.

5 вересня уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов повідомив, що вдалося підтвердити перебування у полоні Росії 2 577 українських військовослужбовців.

