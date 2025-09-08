Кремлевский диктатор Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации (прекращении действия) Европейской конвенции о предотвращении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство наказания.

Об этом сообщает Радио Свобода.

РФ выходит из конвенции о пытках

После выхода из конвенции Россия не будет обязана допускать международных инспекторов в свои тюрьмы. Жалобы от российских заключенных в Европейский комитет по предупреждению пыток также не будут рассматриваться.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с 2023 года Россия не имеет представителя в Европейском комитете по предупреждению пыток, ведь Совет Европы заблокировал избрание нового члена от РФ, а обращения о восстановлении российского представительства оставались без ответа, хотя в Европейской конвенции закреплен принцип сотрудничества.

Россия считает такой подход дискриминационным.

Участниками конвенции о предотвращении пыток являются государства — члены Совета Европы. Россия вышла из нее в 2022 году после 26 лет членства.

Конвенцию о предотвращении пыток Москва подписала в 1996 году.

В МИД Украины считают, что данным решением Кремль подтверждает системную практику пыток на территории РФ и стремится избежать ответственности за это.

Напомним, что в 2024 году Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств.

В марте 2022 года ПАСЕ приняла решение об исключении России из организации. Но, несмотря на это, Россия все еще обязана выполнять решения Европейского суда по правам человека, поданные до ее выхода. Москва заявила, что будет игнорировать такие решения.

Ранее уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов сообщил, что с помощью OSINT-методов удалось подтвердить пребывание в плену России 2 577 украинских военнослужащих.

Источник : Радио Свобода

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