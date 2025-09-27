Украина передала Соединенным Штатам все свои запросы и предложения по вооружению в рамках крупной сделки по продаже оружия. Содержат ли документы просьбу о ракетах Tomahawk – официально не комментируют, ссылаясь на деликатность этого вопроса.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга 27 сентября.

Украина передала США пожелания по оружию

Зеленский заверил, что Соединенные Штаты получили от Украины полный перечень пожеланий по вооружению – со всеми деталями и иллюстрациями.

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– И все это, в принципе, предусмотрено в нашем большом соглашении на $90 млрд, но мы готовы и к отдельным договорам по отдельным видам оружия, включая дальнобойное. Больше я деталей не могу сказать, очень чувствительный вопрос, – отметил он.

Ранее Зеленский находился с официальным визитом в США.

Делегация Украины во главе с главой государства провела в США более 30 мероприятий, среди которых переговоры с президентом США Дональдом Трампом и десятки других встреч с партнерами ради мира и усиления сотрудничества.

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