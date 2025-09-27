Україна передала Сполученим Штатам усі свої запити та пропозиції щодо озброєння в межах великої угоди з продажу зброї. Чи містять документи прохання про ракети Tomahawk – офіційно не коментують, посилаючись на чутливість цього питання.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 27 вересня.

Україна передала США побажання щодо зброї

Зеленський запевнив, що Сполучені Штати отримали від України повний перелік побажань щодо озброєння – з усіма деталями та ілюстраціями.

– І все це, в принципі, передбачено в нашій великій угоді на $90 млрд, але ми готові й до окремих договорів по окремих видах зброї, включно з далекобійною. Більше я деталей не можу сказати, дуже чутливе питання, – зазначив він.

Раніше Зеленський перебував з офіційним візитом у США.

Делегація України на чолі з главою держави провела у США понад 30 заходів, серед яких переговори з президентом США Дональдом Трампом та десятки інших зустрічей із партнерами заради миру та посилення співпраці.

