Президент США Дональд Трамп предоставил Украине прямую поддержку для нанесения ответных ударов по российским целям, включая энергетическую инфраструктуру и оружейные заводы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Axios.

Зеленский об ударах по России

Во время встречи лидеров США и Украины на полях Генассамблеи ООН Трамп поддержал принцип ответа “око за око” на российские атаки.

Сейчас смотрят

— Если они атакуют нашу энергетику, президент Трамп поддерживает, что мы можем ответить по энергетике, — пояснил Зеленский.

Американский президент также согласился на удары по заводам дронов или ракетным объектам, хотя эти цели хорошо защищены.

Новое оружие для Украины

Кроме того, Зеленский рассказал, что обратился к Трампу с конкретной просьбой о новой системе вооружения, которая заставит Путина сесть за стол переговоров.

Детали президент не раскрыл, отметив, что назовет систему в частном порядке.

— Это нам нужно, но это не значит, что мы это используем.

Если это у нас будет, то это дополнительное давление на Путина, чтобы он сел и поговорил, — пояснил украинский президент.

Зеленский также подчеркнул, что Украина не будет бомбить гражданских, потому что «мы не террористы».

Однако он намекнул, что центры российской власти, в частности Кремль, могут стать целями.

— Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Им это нужно. Если они не прекратят войну, им это понадобится в любом случае, — заявил президент.

Зеленский отметил, что Украина уже имеет дроны, способные наносить удары в глубине России, но стремится получить дополнительную систему вооружения для ускорения завершения войны.

По его словам, если Украина получит дополнительное дальнобойное вооружение от США, то использует его.

Заявление президента прозвучало на фоне систематических ударов ВСУ по военным и энергетическим объектам РФ, включая недавние атаки на нефтепроводные станции и уничтожение самолетов в Крыму.

В частности, на днях спецназовцы подразделения Примары сбили два российских транспортных самолета Ан-26 и поразили две радиолокационные станции (РЛС надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 Мыс М1).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.