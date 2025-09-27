Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримає пропорційну відповідь на спроби влаштувати взимку блекаут в Україні.

Про це глава держави заявив журналістам під час брифінгу.

Зеленський про блекаут у Москві

За його словами, якщо росіяни влаштують блекаут у Києві, то отримають його і в Москві.

— Якщо Росія кожну зиму ставить собі за мету блекаут в Україні, то я не впевнений, що відповідь України і партнерів має бути іншою. Росія повинна знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими, вони не є агресорами, але це не значить, що вони слабкі, – заявив Зеленський.

Президент наголосив принцип взаємності у відповіді на російські атаки по енергетичній інфраструктурі України.

— Не треба проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом столиці України, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут і в столиці Росії, – додав він.

Зеленський відзначив, що обговорював це питання з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі у Нью-Йорку.

Раніше український лідер повідомляв, що має пряму підтримку Трампа щодо завдання ударів у відповідь по російських цілях.

Президент США підтримав принцип “око за око” та погодився на удари по заводах дронів або ракетних об’єктах РФ.

Трамп також обговорював із Зеленським секретну систему озброєння, яка може змусити Путіна сісти за стіл переговорів, одна про яку саме зброю йшлося, наразі невідомо.

