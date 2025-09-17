Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила, что в ближайшее время Украина получит первый пакет военной помощи от союзников НАТО с американских складов.

Это станет возможным благодаря запуску нового механизма финансирования — Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Об этом Суспильному сообщили в администрации президента США на условиях анонимности.

В Белом доме подтвердили – Украина получит помощь по PURL

По словам чиновника, в Белом доме соглашение называют “историческим”, ведь оно позволяет государствам-членам НАТО закупать вооружение американского производства.

— Это принесет миллиарды долларов для оборонной промышленности США и поддержит повестку дня президента Трампа, направленную на поощрение Европы к большей ответственности за собственную оборону, — сказал собеседник.

Чиновник уточнил, что Министерство войны США обеспечило первую продажу оружия, учитывая политические приоритеты администрации — Америка превыше всего и “усилия, направленные на прекращение этой войны”.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа уже согласовала первые пакеты военной помощи для Украины. Их могут отправить в ближайшее время.

Это решение приняли в рамках нового финансового соглашения с союзниками, которое возобновляет передачу вооружения Киеву.

Согласно данным агентства, поставки будут осуществляться по новому механизму PURL, предусматривающему выделение оружия со складов США, тогда как финансирование будет обеспечиваться взносами стран-партнеров НАТО.

Что известно о программе PURL

14 июля США и союзники по НАТО подписали соглашение Prioritized Ukraine Requirements List, которое открывает путь к передаче американского вооружения Украине за счет европейских государств.

Как пояснил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, в рамках соглашения Киев может получить значительный объем систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов.

Несколько стран уже объявили о своих взносах:

Дания выделила около 580 млн датских крон;

Швеция пообещала $275 млн;

Норвегия присоединилась с вкладом в 135 $275 млн.

Нидерланды профинансировали первый пакет помощи в рамках PURL на € 500 млн. Также к программе присоединилась Германия.

