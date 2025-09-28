Естонія виділить €10 млн на ініціативу Північноатлантичного блоку PURL для термінового зміцнення оборони України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна у соцмережі Х.

Допомога Естонії у межах PURL: що відомо

За словами Тсахкни, кошти виділяють через відсутність у Росії ознак прагнення до миру.

— Оскільки Росія не виявляє жодних ознак прагнення до миру, продовжуючи атаки на передовій та повітряний терор проти українських міст, Україні потрібна швидка підтримка для захисту цивільного населення, утримання позицій та просування до миру, – написав міністр.

Нагадаємо, що PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це спільна ініціатива США та НАТО для прискорення постачання озброєнь Україні.

Країни-партнери фінансують придбання американського озброєння із затвердженого переліку, після чого зброю закупляють безпосередньо у США.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що перші два пакети PURL містять ракети для систем Patriot і Himars.

Україна вже отримала понад $2 млрд від партнерів у межах програми та розраховує у жовтні на додаткове фінансування до $3-3,5 млрд.

Крім того, в Україну вже доставили перше військове озброєння за програмою PURL

