Город Купянск Харьковской области остается под контролем Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил изданию Интерфакс-Украина спикер Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

Вооруженные силы контролируют Купянск

— На севере города продолжаются поисково-ударные действия Вооруженных сил Украины против российских оккупантов. В самом городе Купянске — сейчас проводятся активные контрдиверсионные мероприятия, — подчеркнул он.

Ковалев отметил, что для обеспечения эффективности работы украинских военных въезд гражданских в Купянск ограничен.

Сейчас смотрят

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телеканала Первый подтвердил, что город закрыт для любого транспорта и служб, кроме военных.

— Ситуация критическая, враг все-таки находится в городе, диверсионно-разведывательные группы есть в городе. Сейчас проходит контрдиверсионная операция. К сожалению, сегодня город Купянск — это закрытая территория. Город полностью закрыт для любых служб. Единственные, кто может туда заехать, это наши военные, — отметил Беседин.

По его словам, из-за закрытия города эвакуация гражданских значительно затруднена. Люди могут покинуть Купянск только пешком или обратившись за помощью к военным.

Беседин сообщил, что на сегодняшний день в общине находится 1640 мирных жителей. На правобережной части Купянска остаются 680 человек.

Он также добавил, что российские войска постоянно применяют артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня и FPV-дроны.

Помимо постоянных атак, серьезной угрозой для гражданских является ухудшение погодных условий. В Купянске отсутствует электричество, газ, вода, есть перебои со связью.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.