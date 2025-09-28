Місто Куп’янськ Харківської області залишається під контролем Збройних сил України.

Про це заявив виданню Інтерфакс-Україна речник Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

Збройні сили контролюють Куп’янськ

– На півночі міста тривають пошуково-ударні дії Збройних сил України проти російських окупантів. В самому місті Куп’янську – зараз проводяться активні контрдиверсійні заходи, – наголосив він.

Ковальов зазначив, що для забезпечення ефективності роботи українських військових в’їзд цивільних у Куп’янськ наразі обмежено.

Зараз дивляться

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телеканалу Перший повідомив, що місто закрите для будь-якого транспорту та служб, окрім військових.

– Ситуація критична, ворог все-таки перебуває в місті, диверсійно-розвідувальні групи є в місті. Зараз проходить контрдиверсійна операція. На жаль, сьогодні місто Куп’янськ – це закрита територія. Місто повністю закрито для будь-яких служб. Єдиний, хто може туди заїхати, це наші військові, – зазначив Беседін.

За його словами, через закриття міста евакуація цивільних значно ускладнена. Люди можуть залишити Куп’янськ лише пішки або звернувшись по допомогу до військових.

Беседін повідомив, що на сьогодні в громаді перебуває 1640 мирних мешканців. На правобережній частині Куп’янська залишаються 680 людей.

Він також додав, що російські війська постійно застосовують артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню та FPV-дрони.

Окрім постійних атак, серйозною загрозою для цивільних є погіршення погодних умов. У Куп’янську відсутні електрика, газ, вода, є перебої зі зв’язком.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.