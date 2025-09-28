В Тернополе мужчина отказался предоставить для проверки военные документы, закрылся в автомобиле, а затем сбил двух военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Тернопольской области.

Конфликт с ТЦК в Тернополе: что известно

В субботу, 27 сентября, около 19:30 в Тернопольское районное управление полиции поступило сообщение о наезде на военных на одной из улиц города.

Сотрудники ТЦК осуществляли отработку и хотели проверить у водителя Daewoo Lanos военно-учетные документы.

Мужчина отказался их показать, закрылся в машине, а затем внезапно начал движение. В результате двое военнослужащих получили травмы.

Один из военных применил устройство для отстрела резиновых пуль и выстрелил в колесо автомобиля.

Отмечается, что выстрел не нанес вреда людям.

Пострадавших военных доставили в больницу.

Полицейские выясняют все детали инцидента, проверяют записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Такие конфликты нередко случаются во время мобилизационных мероприятий.

В частности, 4 сентября в селе Боратин на Волыни произошел конфликт между местными жителями и представителями ТЦК.

Во время проверки документов двое мужчин пытались сбежать, оказали сопротивление и нанесли телесные повреждения военнослужащему.

Один из нападавших выбил пистолет у военного и открыл огонь в сторону ТЦК и полиции.

Также 16 сентября в Одессе во время проверки документов мужчина напал на военнослужащего с ножом, нанеся проникающее ранение.

Тогда правонарушителю удалось покинуть место происшествия, но впоследствии его разыскали полицейские.

