В Тернополе водитель во время проверки документов сбил двух военных: что известно
В Тернополе мужчина отказался предоставить для проверки военные документы, закрылся в автомобиле, а затем сбил двух военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Тернопольской области.
Конфликт с ТЦК в Тернополе: что известно
В субботу, 27 сентября, около 19:30 в Тернопольское районное управление полиции поступило сообщение о наезде на военных на одной из улиц города.
Сотрудники ТЦК осуществляли отработку и хотели проверить у водителя Daewoo Lanos военно-учетные документы.
Мужчина отказался их показать, закрылся в машине, а затем внезапно начал движение. В результате двое военнослужащих получили травмы.
Один из военных применил устройство для отстрела резиновых пуль и выстрелил в колесо автомобиля.
Отмечается, что выстрел не нанес вреда людям.
Пострадавших военных доставили в больницу.
Полицейские выясняют все детали инцидента, проверяют записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Такие конфликты нередко случаются во время мобилизационных мероприятий.
В частности, 4 сентября в селе Боратин на Волыни произошел конфликт между местными жителями и представителями ТЦК.
Во время проверки документов двое мужчин пытались сбежать, оказали сопротивление и нанесли телесные повреждения военнослужащему.
Один из нападавших выбил пистолет у военного и открыл огонь в сторону ТЦК и полиции.
Также 16 сентября в Одессе во время проверки документов мужчина напал на военнослужащего с ножом, нанеся проникающее ранение.
Тогда правонарушителю удалось покинуть место происшествия, но впоследствии его разыскали полицейские.