У Тернополі водій під час перевірки документів збив двох військових: що відомо
У Тернополі чоловік відмовився надати для перевірки військові документи, зачинився в авто, а потім збив двох військовослужбовців.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Тернопільської області.
Конфлікт із ТЦК у Тернополі: що відомо
У суботу, 27 вересня, близько 19:30 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про наїзд на військових на одній із вулиць міста.
Працівники ТЦК здійснювали відпрацювання та хотіли перевірити у водія Daewoo Lanos військово-облікові документи.
Чоловік відмовився їх показати, зачинився у машині, а потім раптово почав рух. У результаті двоє військовослужбовців дістали травми.
Один із військових застосував пристрій для відстрілу гумових куль і вистрілив у колесо автомобіля.
Зазначається, що постріл не завдав шкоди людям.
Постраждалих військових доставили до лікарні.
Поліцейські з’ясовують усі деталі інциденту, перевіряють записи з камер відеоспостереження та опитують очевидців.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Такі конфлікти нерідко трапляються під час мобілізаційних заходів.
Зокрема, 4 вересня у селі Боратин на Волині стався конфлікт між місцевими жителями та представниками ТЦК.
Під час перевірки документів двоє чоловіків намагалися втекти, чинили опір та завдали тілесних ушкоджень військовослужбовцю.
Один з нападників вибив пістолет у військового та відкрив вогонь у бік ТЦК та поліції.
Також 16 вересня в Одесі під час перевірки документів чоловік напав на військовослужбовця з ножем, завдавши проникного поранення.
Тоді правопорушнику вдалося залишити місце події, але згодом його розшукали поліцейські.