У Тернополі чоловік відмовився надати для перевірки військові документи, зачинився в авто, а потім збив двох військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Тернопільської області.

Конфлікт із ТЦК у Тернополі: що відомо

У суботу, 27 вересня, близько 19:30 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про наїзд на військових на одній із вулиць міста.

Працівники ТЦК здійснювали відпрацювання та хотіли перевірити у водія Daewoo Lanos військово-облікові документи.

Чоловік відмовився їх показати, зачинився у машині, а потім раптово почав рух. У результаті двоє військовослужбовців дістали травми.

Один із військових застосував пристрій для відстрілу гумових куль і вистрілив у колесо автомобіля.

Зазначається, що постріл не завдав шкоди людям.

Постраждалих військових доставили до лікарні.

Поліцейські з’ясовують усі деталі інциденту, перевіряють записи з камер відеоспостереження та опитують очевидців.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Такі конфлікти нерідко трапляються під час мобілізаційних заходів.

Зокрема, 4 вересня у селі Боратин на Волині стався конфлікт між місцевими жителями та представниками ТЦК.

Під час перевірки документів двоє чоловіків намагалися втекти, чинили опір та завдали тілесних ушкоджень військовослужбовцю.

Один з нападників вибив пістолет у військового та відкрив вогонь у бік ТЦК та поліції.

Також 16 вересня в Одесі під час перевірки документів чоловік напав на військовослужбовця з ножем, завдавши проникного поранення.

Тоді правопорушнику вдалося залишити місце події, але згодом його розшукали поліцейські.

