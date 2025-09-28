Заместитель министра МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что его страна после Первой мировой войны потеряла две трети территорий, но могла бы потерять больше. По его мнению, Украине стоит поступить так же.

Об этом Левенте Мадьяр сказал во время выступления в Парижском институте политических исследований, пишет Telex.

Венгрия потеряла территории: исторический урок

Так, во время лекции Мадьяр подчеркнул, что Венгрия отдала две трети своей территории ради мира. А теперь Украина должна отдать свою пятую часть. По его словам, мир может быть болезненным.

Заместитель министра подчеркнул, что в венгерском правительстве большинство решений принимают, основываясь на историческом опыте.

— Мы — относительно небольшая страна, в Центральной Европе проживает всего 12 миллионов венгров. Такая большая страна может исчезнуть за считанные секунды, если мы примем неправильные решения, — сказал Мадьяр.

Затем он начал перечислять, кто и сколько раз вторгался в Венгрию — начал с турецкой оккупации и упомянул о превращении христианских церквей в мечети.

Затем он вспомнил Трианонский договор (между союзными государствами Антанты в Первой мировой войне и Венгрией. Последняя согласилась на значительные ограничения и потерю территорий).

— Было больно? Конечно, было больно. Сейчас Украина должна была бы отказаться от пятой части своих территорий. Я не хочу говорить Украине, что она должна делать, но по нашему опыту — мир иногда болезненный. Вопрос только в том, что важнее: сохранить жизнеспособность страны или держаться за несколько тысяч квадратных километров, — отметил Левенте Мадьяр.

По его словам, из-за риска распространения конфликта и эскалации мир нужен любой ценой.

Левенте Мадьяр напомнил, что в ЕС и НАТО считают долгосрочной целью России — оккупировать страны Балтии, а затем и Европу, что россияне хотят войны с НАТО.

— Мы не разделяем эти взгляды, но история рассудит, кто был прав, — подчеркнул Мадьяр.

Ответ МИД Украины

Спикер МИД Украины Георгий Тихий подчеркнул, что Украине не нужны советы венгерских чиновников относительно нашей территории и суверенитета.

— Венгрия может обменять свою землю или суверенитет, если захочет. Украина этого не хочет, и советы ей не нужны, — подчеркнул спикер МИД.

