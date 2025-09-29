Международные СМИ, принявшие участие в пропагандистском пресс-туре на временно оккупированные территории Украины, организованном Минобороны России, понесут серьезные репутационные и юридические последствия.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети Х.

Дипломат выразил возмущение, подчеркнув, что “каждый участник этого тура нарушил международное право и национальное законодательство Украины, пересекая неконтролируемый участок государственной границы, и его ждут юридические последствия, в частности запрет на въезд”.

— СМИ, которые приняли участие в этом туре, понесут серьезные последствия для своей репутации и деятельности в Украине. Мы официально обратимся в штаб-квартиры всех этих СМИ в их столицах с требованием извинений и прекращения такого поведения, — добавил Тихий.

Спикер МИД отметил, что это не журналистика, а оправдание военных преступлений РФ, и именно такие туры являются причиной того, что доверие к медиа падает, а люди выбирают соцсети вместо репортеров, которые не умеют отличить добро от зла.

— В тот самый момент, когда эти СМИ наслаждались поездкой, организованной Министерством обороны России, по меньшей мере 28 украинских журналистов оставались незаконно заключенными в российских тюрьмах, — подчеркнул он.

И сообщил, что МИД уже инициировал необходимую идентификацию перечня СМИ и их участников, чтобы обеспечить им последствия, описанные выше.

