Німеччина до кінця 2025 року передасть Україні ще дві системи протиповітряної оборони Patriot за підтримки норвезьких партнерів.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час Варшавського безпекового форуму в рамках панельної дискусії Перемогти у війні до початку війни: європейські стратегії для України.

Пісторіус про постачання Україні двох Patriot

За словами німецького міністра, нещодавні атаки Росії свідчать про важливість зміцнення української протиповітряної оборони.

– Саме цим ми займаємося. Німеччина вже передала три системи Patriot. До кінця цього року ми надамо ще дві сучасні системи Patriot за підтримки норвезьких партнерів, – сказав глава Міноборони Німеччини.

Пісторіус стверджує, що Берлін надалі підтримуватиме Київ. За його словами, Німеччина щороку витрачає близько €9 млрд для посилення України.

На думку глави Міноборони ФРН, важливо зміцнювати оборонну промисловість і співпрацю з Європою.

Водночас Пісторіус переконаний, що Європа має забезпечити значно гнучкішу регуляторну базу для оборонної промисловості.

Він вважає, що це єдиний шлях швидко наростити виробничі потужності та постачання Україні.

На початку вересня під час 30-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони у форматі Рамштайн Борис Пісторіус заявив, що Німеччина передала Україні перші пускові установки до ще двох систем Patriot.

