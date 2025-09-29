Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары беспилотниками и ракетами большой дальности американского производства по военным целям на территории России.

Об этом в интервью Fox News сообщил специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Разрешение Трампа наносить удары по РФ

В то же время некоторые удары по России потребуют дополнительного одобрения Пентагона.

Так, на вопрос телеведущей Джеки Гайнрих, разрешил ли президент Дональд Трамп Украине бить американским оружием вглубь территории России, Кит Келлог ответил утвердительно:

— Прочитав то, что он сказал, а также то, что сказали вице-президент Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио, ответ — да. Используйте возможность наносить удары с большого расстояния.

По его словам, уже не существует такого понятия, как сакральное место.

Кит Келлог также добавил, что все должны выполнять указания президента Трампа, ведь он является главнокомандующим в соответствии с американской Конституцией, поэтому все должны подчиняться президенту.

Напомним, что после избрания Трамп критиковал разрешение бывшего президента США Джо Байдена бить по России американским дальнобойным оружием, например, ракетами ATACMS.

В июле сообщалось, что администрация Белого дома рассматривает возможность передачи Украине дальнобойных ракет. Вероятно, это могут быть новейшие PrSM (Precision Strike Missile) – баллистические ракеты для HIMARS с дальностью до 500 км.

Также это могут быть крылатые ракеты AGM-158 JASSM-ER с дальностью до 925 км.

Накануне вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Белый дом также ведет переговоры о предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk, дальность которых составляет 1 600 км и более.

Источник : Fox News

