Президент США Дональд Трамп дозволив Україні бити безпілотниками та ракетами великої дальності американського виробництва по військових цілях на території Росії.

Про це в інтерв’ю Fox News повідомив спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог.

Дозвіл Трампа бити по РФ

Водночас деякі удари по Росії потребуватимуть додаткового схвалення Пентагону.

Так, на запитання телеведучої Джекі Гайнріх, чи дозволив президент Дональд Трамп Україні бити американською зброєю вглиб території Росії, Кіт Келлог відповів ствердно:

Прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віцепрезидент Джей Ді Венс і секретар Марко Рубіо, відповідь — так. Використовуйте можливість завдавати ударів з великої відстані.

За його словами, вже не існує такого поняття, як сакральне місце.

Кіт Келлог також додав, що всі повинні виконувати вказівки президента Трампа, адже він є головнокомандувачем відповідно до американської Конституції, тож всі повинні підкорятися президентові.

Нагадаємо, що після обрання Трамп критикував дозвіл колишнього президента США Джо Байдена бити по Росії американською далекобійною зброєю, наприклад, ракетами ATACMS.

У липні повідомлялося, що адміністрація Білого дому розглядає можливість передання Україні далекобійних ракет. Ймовірно, це можуть бути новітні PrSM (Precision Strike Missile) – балістичні ракети для HIMARS із дальністю до 500 км.

Також це можуть бути крилаті ракети AGM-158 JASSM-ER з дальністю до 925 км.

Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Білий дім також веде переговори щодо надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, дальність яких 1600 км і більше.

