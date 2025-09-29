Украинские морские пехотинцы высокоточным ударом уничтожили российскую лодку вместе со скрытыми запасами топлива.

Об этом сообщили в 34 отдельной бригаде береговой обороны морской пехоты Военно-морских сил ВСУ и показали соответствующие кадры.

Уничтожение российской лодки и запасов топлива

— Враг думал спрятать лодку и запасы топлива в укрытии. Наши пилоты проследили, вычислили и одним точным ударом превратили все это в пепел, — говорится в комментарии к видео.

Сейчас смотрят

Недавно спецназовцы Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины выследили в акватории Черного моря и успешно атаковали корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава вражеского Черноморского флота РФ.

В момент атаки он проводил радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска, где агрессор разместил остатки своего флота.

Точный удар нанесен боевым беспилотником украинского производства в мостик управления, где расположено оборудование навигации и связи корабля. В результате уничтожена аппаратура радиоэлектронной разведки, корабль выведен из строя и потребует дорогостоящего ремонта.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 314-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: скрин видео

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.