Украинские морпехи сожгли российскую лодку и скрытые запасы топлива
Украинские морские пехотинцы высокоточным ударом уничтожили российскую лодку вместе со скрытыми запасами топлива.
Об этом сообщили в 34 отдельной бригаде береговой обороны морской пехоты Военно-морских сил ВСУ и показали соответствующие кадры.
— Враг думал спрятать лодку и запасы топлива в укрытии. Наши пилоты проследили, вычислили и одним точным ударом превратили все это в пепел, — говорится в комментарии к видео.
Недавно спецназовцы Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины выследили в акватории Черного моря и успешно атаковали корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава вражеского Черноморского флота РФ.
В момент атаки он проводил радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска, где агрессор разместил остатки своего флота.
Точный удар нанесен боевым беспилотником украинского производства в мостик управления, где расположено оборудование навигации и связи корабля. В результате уничтожена аппаратура радиоэлектронной разведки, корабль выведен из строя и потребует дорогостоящего ремонта.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 314-е сутки.
