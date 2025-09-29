Українські морські піхотинці високоточним ударом знищили російський човен разом з прихованими запасами пального.

Про це повідомили в 34 окремій бригаді берегової оборони морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ і показали відповідні кадри.

Знищення російського човна і запасів пального

– Ворог думав сховати човен і запаси палива в укритті. Наші пілоти простежили, вирахували й одним точним ударом перетворили все це на попіл, – мовиться у коментарі до відео.

Нещодавно спецпризначенці Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України вистежили в акваторії Чорного моря та успішно атакували корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу ворожого Чорноморського флоту РФ.

У момент атаки він проводив радіоелектронну розвідку і патрулював підходи до бухти Новоросійська, де агресор розмістив залишки свого флоту.

Точний удар завдано бойовим безпілотником українського виробництва в місток керування, де розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля. В результаті знищено апаратуру радіоелектронної розвідки, корабель виведено з ладу і він потребуватиме дорогого ремонту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 314-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: скрин відео

Пов'язані теми:

