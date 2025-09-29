Валентина Летяк, редактор ленты
Потери РФ на 29 сентября: минус еще 1080 оккупантов и 53 артсистемы
Потери РФ на 29 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1080 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 314-е сутки полномасштабной войны достигли 1 109 590 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 29 сентября 2025
- личного состава – около 1 109 590 (+1080) человек;
- танков – 11 218 (+7);
- боевых бронированных машин – 23 290;
- артиллерийских систем – 33 284 (+53);
- РСЗО – 1 504 (+1);
- средств ПВО – 1 224 (+1);
- самолетов – 427;
- вертолетов – 345;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 65 002 (+617);
- крылатых ракет – 3 790 (+43);
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 151 (+111);
- специальной техники – 3 979 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 314-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
