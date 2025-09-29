Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 29 вересня: мінус ще 1080 окупантів і 53 артсистеми
Втрати ворога на 29 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1080 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 314-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 109 590 вбитими і пораненими.
Втрати РФ на 29 вересня 2025
- особового складу – близько 1 109 590 (+1080) осіб;
- танків – 11 218 (+7);
- бойових броньованих машин – 23 290;
- артилерійських систем – 33 284 (+53);
- РСЗВ – 1 504 (+1);
- засобів ППО – 1 224 (+1);
- літаків – 427;
- гелікоптерів – 345;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65 002 (+617);
- крилатих ракет – 3 790 (+43);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 151 (+111);
- спеціальної техніки – 3 979 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 314-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
