Втрати ворога на 29 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1080 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 314-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 109 590 вбитими і пораненими.

  • особового складу – близько 1 109 590 (+1080) осіб;
  • танків – 11 218 (+7);
  • бойових броньованих машин – 23 290;
  • артилерійських систем – 33 284 (+53);
  • РСЗВ – 1 504 (+1);
  • засобів ППО – 1 224 (+1);
  • літаків – 427;
  • гелікоптерів – 345;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65 002 (+617);
  • крилатих ракет – 3 790 (+43);
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 63 151 (+111);
  • спеціальної техніки – 3 979 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 314-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

