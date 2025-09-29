Втрати ворога на 29 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1080 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 314-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 109 590 вбитими і пораненими.

Втрати РФ на 29 вересня 2025

особового складу – близько 1 109 590 (+1080) осіб;

танків – 11 218 (+7);

бойових броньованих машин – 23 290;

артилерійських систем – 33 284 (+53);

РСЗВ – 1 504 (+1);

засобів ППО – 1 224 (+1);

літаків – 427;

гелікоптерів – 345;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65 002 (+617);

крилатих ракет – 3 790 (+43);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 63 151 (+111);

спеціальної техніки – 3 979 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 314-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

