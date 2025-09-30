Агенты партизанского движения Атеш помогли украинским военным уничтожить на Запорожском направлении российский комплекс связи П-260Т Редут-2УС.

Уничтожение комплекса связи П-260Т Редут-2УС

По данным движения Атеш, после того, как их партизаны в составе 108 десантно-штурмового полка обнаружили на Запорожском направлении телекоммуникационный комплекс П-260Т Редут-2УС, координаты оперативно передали Силам обороны Украины. Благодаря этому систему успешно ликвидировали.

В Атеш подчеркнули, что уделяют особое внимание обнаружению и уничтожению таких целей, ведь в результате враг теряет способность взаимодействовать с ранними системами боевого управления и удерживать контроль над фронтом.

— Мы отслеживаем перемещение, режим работы и методы маскировки этих систем, чтобы лишить врага главного преимущества, — говорится в сообщении партизанского движения.

Что известно о комплексе связи П-260Т Редут-2УС

Этот комплекс является критически важным элементом управления оккупантов, поскольку обеспечивает командование защищенными каналами радиосвязи и передачей боевых приказов.

Без таких систем подразделения РФ теряют координацию и способность к организованным действиям, что приводит к хаосу на поле боя, отметили в движении.

Ранее стало известно, что агенты Атеш помогли вывести из строя радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса Панцирь-С1 на Херсонщине.

