На временно оккупированных территориях Херсонской области при содействии агента Атеш, служащего в российской армии, удалось вывести из строя зенитный ракетно-артиллерийский комплекс Панцирь-С1.

Об этом сообщили в партизанском движении Атеш.

Удар по комплексу Панцирь-С1 в Херсонской области

— Наш агент из 439 гвардейской ракетно-артиллерийской бригады, находясь на боевом дежурстве, зафиксировал развертывание зенитного ракетно-артиллерийского комплекса Панцирь-С1 и передал нам его координаты и видео, — говорится в сообщении.

Там говорят, что полученную информацию передали Силам обороны Украины, в результате чего повреждена радиолокационная станция комплекса.

— Из-за этого Панцирь-С1 выведен из строя на несколько месяцев, что создало пробел в системе ПВО на этом направлении, — отметили партизаны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 314-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

