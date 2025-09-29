Агент Атеш в российских ВС помог вывести из строя Панцирь-С1 в Херсонской области
На временно оккупированных территориях Херсонской области при содействии агента Атеш, служащего в российской армии, удалось вывести из строя зенитный ракетно-артиллерийский комплекс Панцирь-С1.
Об этом сообщили в партизанском движении Атеш.
Удар по комплексу Панцирь-С1 в Херсонской области
— Наш агент из 439 гвардейской ракетно-артиллерийской бригады, находясь на боевом дежурстве, зафиксировал развертывание зенитного ракетно-артиллерийского комплекса Панцирь-С1 и передал нам его координаты и видео, — говорится в сообщении.
Там говорят, что полученную информацию передали Силам обороны Украины, в результате чего повреждена радиолокационная станция комплекса.
— Из-за этого Панцирь-С1 выведен из строя на несколько месяцев, что создало пробел в системе ПВО на этом направлении, — отметили партизаны.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 314-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.