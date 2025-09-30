Агенти партизанського руху Атеш допомогли українським військовим знищити на Запорізькому напрямку російський комплекс зв’язку П-260Т Редут-2УС.

Знищення комплексу зв’язку П-260Т Редут-2УС

За даними руху Атеш, після того як їхні партизани у складі 108 десантно-штурмового полку виявили на Запорізькому напрямку телекомунікаційний комплекс П-260Т Редут-2УС, координати оперативно передали Силам оборони України. Завдяки цьому систему успішно ліквідували.

В Атеш наголосили, що приділяють особливу увагу виявленню й знищенню таких цілей, адже в результаті ворог втрачає здатність взаємодіяти з ранніми системами бойового управління та утримувати контроль над фронтом.

— Ми відстежуємо переміщення, режим роботи і методи маскування цих систем, щоб позбавити ворога головної переваги, — йдеться в повідомленні партизанського руху.

Що відомо про комплекс зв’язку П-260Т Редут-2УС

Цей комплекс є критично важливим елементом управління окупантів, оскільки забезпечує командування захищеними каналами радіозв’язку та переданням бойових наказів.

Без таких систем підрозділи РФ втрачають координацію та здатність до організованих дій, що призводить до хаосу на полі бою, зазначили в русі.

Раніше стало відомо, що агенти Атеш допомогли вивести з ладу радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу Панцир-С1 на Херсонщині.

Джерело: Атеш

Фото: Атеш

