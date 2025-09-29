На тимчасово окупованих територіях Херсонської області за сприяння агента Атеш, який служить в російській армії, вдалося вивести з ладу зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1.

Про це повідомили в партизанському русі Атеш.

Удар по комплексу Панцир-С1 на Херсонщині

– Наш агент з 439 гвардійської ракетно-артилерійської бригади, перебуваючи на бойовому чергуванні, зафіксував розгортання зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцир-С1 і передав нам його координати та відео, – мовиться в повідомленні.

Там кажуть, що отриману інформацію передали Силам оборони України, внаслідок чого пошкоджена радіолокаційна станція комплексу.

Зараз дивляться

– Через це Панцир-С1 виведений з ладу на кілька місяців, що створило прогалину в системі ППО на цьому напрямку, – зауважили партизани.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 314-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.