За минувшие сутки на фронте произошло 176 боевых столкновений.

Такие данные 30 сентября обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 30 сентября 2025

Ситуация в Украине на 30 сентября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 20 боестолкновений.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении произошло три атаки противника вблизи Радьковки, Степовой Новоселовки и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Карповка, Среднее, Колодцы, Грековка, Новомихайловка, Дробышево, Шандриголово, Торское.

На Северском направлении наши воины остановили три атаки противника вблизи Серебрянки и в сторону населенного пункта Ямполь.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении Миньковки и Константиновки.

На Торецком направлении враг осуществил 14 атак в районах Иванополья, Щербиновки, Александро-Шультиного, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Владимировка, Белицкое, Миролюбовка, Зверово, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Балаган, Филия.

На Новопавловском направлении противник осуществил 37 атак в районах населенных пунктов Александроград, Вороное, Зеленый Гай, Новохатское, Поддубное, Комышуваха, Сосновка, Сичневе, Грушевское, Алексеевка, Запорожское, Березовое, Новониколаевка и в сторону Новопавловки и Новогригоровки.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано шесть боестолкновений в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения – противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степовое, Каменское и в направлении Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 30 сентября 2025

личного состава – около 1 110 560 (+970) человек;

танков – 11 222 (+4);

боевых бронированных машин – 23 291 (+1);

артиллерийских систем – 33 311 (+27);

РСЗО – 1 505 (+1);

средств ПВО – 1 224;

самолетов – 427;

вертолетов – 346 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 65 303 (+301);

крылатых ракет – 3 790;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 63 241 (+90);

специальной техники – 3 979.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 315-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

