Карта бойових дій на 30 вересня 2025 – ситуація на фронті
За минулу добу на фронті відбулося 176 бойових зіткнень.
Такі дані 30 вересня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 30 вересня 2025
Ситуація в Україні на 30 вересня 2025
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано 20 боєзіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.
На Куп’янському напрямку відбулося три атаки противника поблизу Радьківки, Степової Новоселівки та в бік Куп’янська.
На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Карпівка, Середнє, Колодязі, Греківка, Новомихайлівка, Дробишеве, Шандриголове, Торське.
На Сіверському напрямку наші воїни зупинили три атаки противника поблизу Серебрянки та в бік населеного пункту Ямпіль.
На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в напрямку Міньківки та Костянтинівки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Іванопілля, Щербинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки Донецької області.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Білицьке, Миролюбівка, Звірове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія.
На Новопавлівському напрямку противник здійснив 37 атак у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Зелений Гай, Новохатське, Піддубне, Комишуваха, Соснівка, Січневе, Грушівське, Олексіївка, Запорізьке, Березове, Новомиколаївка та в бік Новопавлівки й Новогригорівки.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області.
На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Степове, Кам’янське та у напрямку Степногірська.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі атаки.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Втрати РФ на 30 вересня 2025
- особового складу – близько 1 110 560 (+970) осіб;
- танків – 11 222 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 291 (+1);
- артилерійських систем – 33 311 (+27);
- РСЗВ – 1 505 (+1);
- засобів ППО – 1 224;
- літаків – 427;
- гелікоптерів – 346 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65 303 (+301);
- крилатих ракет – 3 790;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 241 (+90);
- спеціальної техніки – 3 979.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 315-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.