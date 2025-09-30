Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем саммит Международной коалиции за возвращение украинских детей и резолюцию, которую Украина готовит на Генеральную Ассамблею ООН.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

Разговор Зеленского и Гуттериша: что известно

— Рассчитываем, что мир поддержит необходимость вернуть всех украинских детей, похищенных Россией. Представим проект резолюции уже в этом году. Работаем со странами, чтобы обеспечить поддержку, — подчеркнул Зеленский.

Поднимался вопрос ситуации на Запорожской АЭС, которую удерживают российские войска.

Президент сообщил, что станция уже седьмой день находится в самом длительном блэкауте – ЗАЭС отрезана от питания, электросети разрушены в результате обстрелов.

— Важно, чтобы мир знал, какими могут быть последствия. Рассчитываем на соответствующую реакцию, – подчеркнул Зеленский.

Глава государства и генсек ООН обсудили ситуацию в Газе и мирную инициативу президента США Дональда Трампа.

— Это сильная инициатива, и мы готовы внести свой вклад, чтобы мирные предложения сработали, — отметил Зеленский.

Напомним, по приблизительным оценкам операционного директора Bring Kids Back UA, советника главы Офиса президента Дарьи Заривны, Россия депортировала из Украины 19 546 детей. Еще 2 245 детей считаются пропавшими без вести.

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что под контролем России находится до 1,6 млн украинских детей – они либо депортированы в РФ, либо вынуждены жить в оккупации.

