Президент Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та резолюцію, яку Україна готує на Генеральну Асамблею ООН.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Розмова Зеленського і Гуттеріша: що відомо

– Розраховуємо, що світ підтримає необхідність повернути всіх українських дітей, яких викрала Росія. Представимо проєкт резолюції вже цього року. Працюємо з країнами, щоб забезпечити підтримку, – наголосив Зеленський.

Піднімалося питання ситуації на Запорізькій АЕС, яку утримують російські війська.

Президент повідомив, що станція вже сьомий день перебуває у найдовшому блекауті – ЗАЕС відрізана від живлення, електромережі зруйновані внаслідок обстрілів.

– Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки. Розраховуємо на відповідне реагування, – наголосив Зеленський.

Глава держави та генсек ООН обговорили ситуацію у Газі та мирну ініціативу президента США Дональда Трампа.

– Це сильна ініціатива, і ми готові зробити наш внесок, щоб мирні пропозиції спрацювали, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, за приблизними оцінками операційної директорки Bring Kids Back UA, радниці керівника Офісу президента Дарії Зарівни, Росія депортувала з України 19 546 дітей. Ще 2 245 дітей вважаються зниклими безвісти.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що під контролем Росії перебуває до 1,6 млн українських дітей – вони або депортовані до РФ, або змушені жити в окупації.

