Сегодня, 1 октября, президент Владимир Зеленский, по случаю Дня защитников и защитниц, подписал указ о присвоении почетного звания “город-герой Украины” 16 населенным пунктам.

Каким городам Украины присвоено звание город-герой Украины, читайте в нашем материале.

Город-герой Украины: список

Сегодня, в День защитников и на Покрову, Украина отмечает всех, кто присоединился к защите государства, каждого, кто своими усилиями вносит вклад в обеспечение жизни страны.

Президент подчеркнул, что чествование касается миллионов людей, которые вместе обеспечивают оборону и безопасность Украины, в частности Сил обороны, спасателей и всех, кто самостоятельно или в составе общин защищает страну и своих граждан.

По словам Зеленского, сегодня также важно отдать дань уважения общинам и городам Украины, которые особенно часто берут на себя бремя защиты и демонстрируют стойкость.

Он напомнил, что в 2022 году было учреждено звание «город-герой» для украинских городов, которые обеспечили стране возможность выстоять в чрезвычайно сложном году.

Какие города имеют звание город-герой Украины с 2022 года:

Буча,

Волноваха,

Гостомель,

Ирпень,

Мариуполь,

Николаев,

Ахтырка,

Харьков,

Херсон,

Чернигов.

Зеленский отметил, что каждый из этих городов является символом высшего украинского подвига.

Каким городам присвоено звание город-герой Украины: перечень

Президент также подчеркнул, что сегодня, 1 октября 2025 года, список городов-героев Украины пополнился. В список вошли города, благодаря которым спасены тысячи жизней граждан и которые активно защищают государство.

В Днепровской области это:

Павлоград — стратегический центр эвакуации и госпитальная база для раненых,

Никополь — промышленный город под обстрелами,

Марганец — город, который стойко восстанавливается после подрыва Каховской дамбы.

Что касается городов Донецкой области, Зеленский назвал:

Дружковку, которая, несмотря на разрушения от обстрелов, продолжает защищаться,

Краматорск — важный промышленный центр,

Константиновку и Покровск, где общины проявляют героизм в борьбе с оккупантом,

Славянск — символ защиты Донбасса.

В Запорожской области, по словам президента, Гуляйполе и Орехов активно защищают регион, а Вознесенск и Баштанка в Николаевской области демонстрируют стойкость, что позволило сорвать планы оккупантов. Сумы и Тростянец в Сумской области героически противостояли российским наступлениям.

В Харьковской области Зеленский отметил Купянск как город, который продолжает стойко противостоять агрессору. Наконец, Староконстантинов в Хмельницкой области выполняет стратегическую роль для обороны государства и авиационной отрасли.

Президент подчеркнул, что стойкость каждого города и общины — это стойкость всей Украины, а героизм народа начинается с храбрости каждого сердца. Зеленский выразил гордость за украинцев, их города и общины, подчеркнув честь представлять такой народ.

Итак, уже 26 городов имеют звание города-героя.

Источник : Офис президента

