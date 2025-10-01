Кто получил статус города-героя Украины в 2025 году
Сегодня, 1 октября, президент Владимир Зеленский, по случаю Дня защитников и защитниц, подписал указ о присвоении почетного звания “город-герой Украины” 16 населенным пунктам.
Каким городам Украины присвоено звание город-герой Украины, читайте в нашем материале.
Город-герой Украины: список
Сегодня, в День защитников и на Покрову, Украина отмечает всех, кто присоединился к защите государства, каждого, кто своими усилиями вносит вклад в обеспечение жизни страны.
Президент подчеркнул, что чествование касается миллионов людей, которые вместе обеспечивают оборону и безопасность Украины, в частности Сил обороны, спасателей и всех, кто самостоятельно или в составе общин защищает страну и своих граждан.
По словам Зеленского, сегодня также важно отдать дань уважения общинам и городам Украины, которые особенно часто берут на себя бремя защиты и демонстрируют стойкость.
Он напомнил, что в 2022 году было учреждено звание «город-герой» для украинских городов, которые обеспечили стране возможность выстоять в чрезвычайно сложном году.
Какие города имеют звание город-герой Украины с 2022 года:
- Буча,
- Волноваха,
- Гостомель,
- Ирпень,
- Мариуполь,
- Николаев,
- Ахтырка,
- Харьков,
- Херсон,
- Чернигов.
Зеленский отметил, что каждый из этих городов является символом высшего украинского подвига.
Каким городам присвоено звание город-герой Украины: перечень
Президент также подчеркнул, что сегодня, 1 октября 2025 года, список городов-героев Украины пополнился. В список вошли города, благодаря которым спасены тысячи жизней граждан и которые активно защищают государство.
В Днепровской области это:
- Павлоград — стратегический центр эвакуации и госпитальная база для раненых,
- Никополь — промышленный город под обстрелами,
- Марганец — город, который стойко восстанавливается после подрыва Каховской дамбы.
Что касается городов Донецкой области, Зеленский назвал:
- Дружковку, которая, несмотря на разрушения от обстрелов, продолжает защищаться,
- Краматорск — важный промышленный центр,
- Константиновку и Покровск, где общины проявляют героизм в борьбе с оккупантом,
- Славянск — символ защиты Донбасса.
В Запорожской области, по словам президента, Гуляйполе и Орехов активно защищают регион, а Вознесенск и Баштанка в Николаевской области демонстрируют стойкость, что позволило сорвать планы оккупантов. Сумы и Тростянец в Сумской области героически противостояли российским наступлениям.
В Харьковской области Зеленский отметил Купянск как город, который продолжает стойко противостоять агрессору. Наконец, Староконстантинов в Хмельницкой области выполняет стратегическую роль для обороны государства и авиационной отрасли.
Президент подчеркнул, что стойкость каждого города и общины — это стойкость всей Украины, а героизм народа начинается с храбрости каждого сердца. Зеленский выразил гордость за украинцев, их города и общины, подчеркнув честь представлять такой народ.
Итак, уже 26 городов имеют звание города-героя.