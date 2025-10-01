Сьогодні, 1 жовтня, президент Володимир Зеленський, з нагоди Дня захисників і захисниць, підписав указ про надання почесного звання “місто-герой України” 16 населеним пунктам.

Яким містам України присвоєно звання місто-герой України, читайте в нашому матеріалі.

Місто-герой України: список

Сьогодні, у День захисників та на Покрову, Україна відзначає всіх, хто долучився до захисту держави, кожного, хто своїми зусиллями робить внесок у забезпечення життя країни.

Президент підкреслив, що вшанування стосується мільйонів людей, які разом забезпечують оборону та безпеку України, зокрема Сил оборони, рятувальників і всіх, хто самостійно чи у складі громад захищає країну та своїх громадян.

За словами Зеленського, сьогодні також важливо віддати шану громадам та містам України, які особливо часто беруть на себе тягар захисту та демонструють стійкість.

Він нагадав, що у 2022 році було започатковано звання “місто-герой” для українських міст, які забезпечували країні можливість вистояти у надзвичайно складний рік.

Які міста мають звання місто-герой України з 2022 року:

Буча,

Волноваха,

Гостомель,

Ірпінь,

Маріуполь,

Миколаїв,

Охтирка,

Харків,

Херсон,

Чернігів.

Зеленський зазначив, що кожне з цих міст є символом найвищого українського подвигу.

Яким містам присвоєно звання місто-герой України: перелік

Президент також підкреслив, що сьогодні, 1 жовтня 2025 року, перелік міст-героїв України поповнився. У список увійшли міста, завдяки яким врятовано тисячі життів громадян та які активно захищають державу.

На Дніпровщині це:

Павлоград — стратегічний центр евакуації та госпітальна база для поранених,

Нікополь — промислове місто під обстрілами,

Марганець — місто, що стійко відновлюється після підриву Каховської дамби.

Щодо міст Донеччини, Зеленський назвав:

Дружківку, яка, попри руйнування від обстрілів, продовжує боронитися,

Краматорськ — важливий промисловий центр,

Костянтинівку та Покровськ, де громади проявляють героїзм у боротьбі з окупантом,

Слов’янськ — символ захисту Донбасу.

На Запоріжжі, за словами президента, Гуляйполе та Оріхів активно захищають регіон, а Вознесенськ і Баштанка на Миколаївщині демонструють стійкість, що дозволило зірвати плани окупантів. Суми та Тростянець на Сумщині героїчно протистояли російським наступам.

На Харківщині Зеленський відзначив Куп’янськ як місто, що продовжує стійко протистояти агресору. Нарешті, Старокостянтинів на Хмельниччині виконує стратегічну роль для оборони держави та авіаційної галузі.

Президент наголосив, що стійкість кожного міста та громади — це стійкість усієї України, а героїзм народу починається з хоробрості кожного серця. Зеленський висловив гордість за українців, їхні міста та громади, підкресливши честь представляти такий народ.

Отже, уже 26 міст мають відзнаку міста-героя.

Джерело : Офіс президента

