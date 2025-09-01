З 1 вересня працівники ТЦК та СП зобов’язані використовувати бодикамери. Стартує базова загальновійськова підготовка для окремих категорій громадян. Уряд дозволив бронювати працівників критично важливих підприємств на прифронтових територіях та змінив правила виїзду чоловіків 18-24 років за кордон.

Факти ICTV зібрали основну інформацію про мобілізацію у вересні 2025 року, яку варто знати кожному.

Працівники ТЦК та СП зобов’язані мати бодикамери

З 1 вересня усі представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зобов’язані носити бодикамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

– Такі вимоги передбачені частиною 6 статті 22 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та застосовуються з 17.07.2024 згідно із законом № 3633-IX від 11.04.2024, – пояснює Олександр Дубовий, адвокат та керівник Адвокатського бюро Олександра Дубового.

Про обовʼязок їх застосування представниками ТЦК та СП з вересня повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За оцінками Міноборони, нині близько 85% працівників ТЦК та СП забезпечені засобами відеофіксації. Триває закупівля додаткового обладнання.

У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

Проведення базової загальновійськової підготовки (БЗВП)

Також із 1 вересня для громадян, які здобувають вищу освіту, планують вступити вперше на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування або обіймати посади в органах прокуратури, а також інших громадян (на бажання) розпочинається базова загальновійськова підготовка (БЗВП).

Це визначено статтею 10-1 закону України Про військовий обов’язок і військову службу, яка замінює строкову службу.

– БЗВП не є мобілізацією, це короткострокова загальновійськова підготовка (3-5 місяців) з метою здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності, навичок і умінь, необхідних для виконання конституційного обов’язку щодо захисту вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, – розповідає Дубовий.

Після проходження БЗВП людина автоматично стає військовозобов’язаною незалежно від віку.

Проте до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які пройшли БЗВП, можуть бути призвані на військову службу лише за їхньою згодою.

Від проходження БЗВП у закладах вищої освіти звільняються громадяни:

які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

які вже проходили військову службу.

За словами військового юриста ЮК Приходько та партнери Данила Гончаренка, зараз відбувається синхронізація Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів Оберіг із іншими державними реєстрами.

– Не так давно реєстр Оберіг отримав інформацію з реєстру з даними про внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до законодавства, військовозобовʼязані мають стати на військовий облік за місцем реєстрації ВПО, – зазначив юрист.

Тому, як пояснив Гончаренко, багато у кого буде визначено, що адреса фактичного проживання відрізняється від адреси ВПО. Тому ще більше буде осіб, які не стали на військовий облік у ТЦК та САП за адресою внутрішньо перемішеної особи.

– Такі чоловіки будуть подані в розшук на підставі “непостановка на військовий облік вчасно”. Деякі особи вже подані в розшук за цією підставою. Тому можна сміливо вважати, що таких осіб буде ще більше, – зазначив юрист.

Які категорії осіб підлягають мобілізації

За словами Дубового, категорії осіб, які підлягають мобілізації з вересня не змінилися. Це чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні до військової служби за станом здоров’я та не мають оформленої відстрочки від призову або бронювання.

Також можуть бути призвані чоловіки у віці від 18 до 25 років, які стали військовозобовʼязаними після проходження строкової військової служби або є офіцерами запасу.

Невійськовозобовʼязані чоловіки з 18 до 25 років можуть бути прийняті на військову службу під час мобілізації лише за їхньою згодою. Придатні жінки до 60 років також можуть бути прийняті на військову службу лише добровільно.

Чи передбачені зміни у врученні повісток

Як було зазначено, з вересня усі представники ТЦК та СП зобовʼязані здійснювати відеофіксацію під час вручення повісток.

ТЦК та СП можуть направляти поштою повістки не тільки про виклик для уточнення даних чи проходження медичного огляду, а й так звані бойові повістки про призов на військову службу та відправлення до місця проходження служби.

Хто може втратити відстрочку

За словами Дубового, у вересні втратити відстрочку від мобілізації можуть ті особи, у яких зникли підстави, на яких вона була надана.

– Якщо студент, аспірант чи інтерн завершив навчання, то право на відстрочку анулюється. Так само зникає право на відстрочку після зміни форми навчання (наприклад, із денної на заочну), – пояснює адвокат.

Окрім того, особи, які доглядають за хворими втрачають право на відстрочку якщо особа, за якою здійснюється догляд, померла або втратила потребу у ньому.

Батько трьох дітей може втратити відстрочку, якщо матиме заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Батько, який самостійно виховує дитину віком до 18 років, втрачає відстрочку в день досягнення нею повноліття.

Чоловік, який має дружину з інвалідністю I чи II груп, втрачає відстрочку у разі розірвання шлюбу. Відстрочку також можуть втратити особи з інвалідністю, які не пройдуть обов’язковий повторний медичний огляд.

Категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, визначено в статті 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зокрема, це:

особи з інвалідністю 1 та 2 групи;

батьки, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;

які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II груп;

зайняті постійним доглядом за родичами, які цього потребують;

опікуни осіб, визнаних судом недієздатними;

які мають дружину або батьків серед осіб із інвалідністю;

студенти денної або дуальної форми навчання (які здобувають вищий рівень освіти);

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час стримування збройної агресії;

колишні полонені;

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час.

За словами Дубового, це було визначено постановою уряду від 30 липня 2025 року № 916.

– Наприклад, якщо військовозобовʼязаний чи резервіст вже пройшов ВЛК і його було визнано придатним до військової служби, то така повістка вручається йому під особистий підпис або надсилається районним (міським) ТЦК та СП засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням із описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу місця проживання, – зазначив він.

У разі відмови від отримання такої повістки або невиконання вимог щодо прибуття для відправлення до військової частини у визначений у повістці час та місце, такі особи несуть відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України.

Нові відстрочки у Резерв+

Міністерство оборони продовжує розширювати перелік онлайн-послуг для військовозобов’язаних у Резерв+.

З 11 серпня у Резерв+ з’явилася функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою.

В Міноборони пояснили, що належно врученою вважається повістка, отримана особисто або поштою рекомендованим листом.

Після сплати штрафу у застосунку зникає відмітка та червона позначка про порушення.

Сплата штрафу не звільняє від подальшого виконання вимог військового обліку. Повторне ігнорування повісток може стати підставою для кримінальної відповідальності.

Процедура оплати така:

завантажити Резерв+;

перейти в розділ Штрафи онлайн;

подати заяву про визнання порушення.

Протягом трьох днів ТЦК розглядає звернення та надсилає постанову. Штраф оплачується у розмірі 8 500 грн (50% від повної суми). На оплату дається 20 днів.

У разі несплати сума штрафу зростає до 17 тис. грн, а у разі подальшої несплати – до 34 тис. грн.

У оновленій версії Резерв+ з’явилася нова категорія відстрочки – для подружжя, де чоловік або дружина мають інвалідність І або ІІ груп.

Щоб скористатися цією опцією, інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери чи базі Пенсійного фонду.

Також обов’язково має бути запис про шлюб у Державному реєстрі актів цивільного стану.

Оформлення займає кілька хвилин. Потрібно:

у головному меню натиснути на три крапки;

вибрати пункт Подати запит на відстрочку;

зазначити відповідну категорію;

дочекатися повідомлення з результатом.

Ще одна новація стосується працівників освіти та науки. Подати заявку на відстрочку у Резерв+ тепер можуть наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти, співробітники наукових установ.

Для підтвердження права на відстрочку у Єдиній державній електронній базі з питань освіти повинні бути зазначені:

основне місце роботи;

ставка не менше ніж 0,75;

приналежність до кадрової групи освітнього процесу або адміністративної викладацької посади.

Подати запит можна за тією ж процедурою – через меню застосунку в розділі Запит на відстрочку.

Контракт 18-24 для операторів БПС

Міністерство оборони розширює проєкт Контракт 18-24 для добровольців. Пропонуються штатні посади, пов’язані з експлуатацією безпілотних систем.

Основні умови спеціального контракту для операторів БПС:

термін – 2 роки;

обов’язкова участь у бойових діях – не менше 12 місяців;

служба на посадах рядового складу у ЗСУ, НГУ та ДПСУ;

термін підготовки збільшено до 4 місяців.

Учасники проєкту отримують:

право на іпотеку під 0%;

безкоштовну освіту;

повний соціальний пакет;

Після завершення контракту – відстрочку від призову на 1 рік та право вільного виїзду за кордон.

Також розширено категорії військовослужбовців, які можуть одноразово отримати грошову допомогу у розмірі 1 млн грн.

Це стосується осіб, які з 24 лютого 2022 року, у віці до 25 років, долучилися до війська, служили на посадах рядового, сержантського та старшинського складу та станом на 13 лютого 2025 року мали не менше 6 місяців участі у бойових діях.

Ця норма поширюється на:

строковиків, які після початку повномасштабного вторгнення уклали контракт;

військовослужбовців, атестованих до присвоєння офіцерського звання.

Бронювання працівників критично-важливих підприємств

Уряд дозволив бронювати 100% працівників критично важливих підприємств на прифронтових територіях.

13 серпня 2025 року Кабінет міністрів схвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за поданням Мінекономіки.

Це розширює можливості для збереження кадрового потенціалу підприємств у зонах бойових дій.

Бронювання до 100% військовозобов’язаних поширюється на працівників критично важливих підприємств, що працюють на територіях можливих або активних бойових дій без встановленої дати їх завершення.

Перелік таких територій затверджує Міністерство розвитку громад і територій.

Запроваджені зміни сприятимуть сталому функціонуванню прифронтових підприємств, збереженню робочих місць та безперервному виконанню завдань у сфері оборони та життєзабезпечення регіонів.

Процедура бронювання залишається незмінною:

підприємство повинно бути включене до переліку критично важливих за поданням уповноваженого органу;

заяви та повідомлення подаються виключно в електронному вигляді через портал Дія;

формування та подання списків до бронювання здійснює підприємство самостійно.

Чоловіки віком 18-24 роки можуть виїжджати за кордон

26 серпня прем’єрка Юлія Свириденко повідомила про оновлення порядку перетину державного кордону.

Відтепер чоловіки віком 18-22 роки зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Це стосується всіх громадян відповідного віку, включно з тими, хто наразі перебуває за кордоном.

За словами уряду, мета змін – зберегти максимально можливі зв’язки українців із батьківщиною. Нові правила почнуть діяти з наступного дня після офіційного опублікування постанови.

Верховна Рада продовжила загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні з 7 серпня до 5 листопада 2025 року.

