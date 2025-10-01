Временно оккупированная российскими войсками Запорожская атомная электростанция по-прежнему остается полностью отключенной от украинской энергосистемы.

Сколько энергоблоков на ЗАЭС и работают ли они, читайте в нашем материале.

Сколько реакторов на Запорожской АЭС

По данным Энергоатома, в 1977 году Совет Министров СССР принял решение о строительстве Запорожской атомной электростанции по унифицированному проекту с реакторами типа ВВЭР-1000.

Этапы строительства и количество реакторов на ЗАЭС:

1981 год — началось строительство станции с поэтапным запуском энергоблоков.

1984 год — введен в эксплуатацию первый энергоблок ВВЭР-1000/320 мощностью 1000 МВт. В сентябре 2016 года срок его работы продлен до 23 декабря 2025 года (лицензия ЭО № 001052).

1985 год — запущен второй энергоблок ВВЭР-1000/320 мощностью 1000 МВт. В октябре 2016 года продлен срок эксплуатации до 19 февраля 2026 года (лицензия ЭО № 001055).

1986 год — введен третий энергоблок ВВЭР-1000/320 мощностью 1000 МВт. В ноябре 2017 года его работа продлена до 5 марта 2027 года (лицензия ЕО № 001062).

1987 год — введен в эксплуатацию четвертый энергоблок ВВЭР-1000/320 мощностью 1000 МВт. В октябре 2018 года срок его работы продлен до 4 апреля 2028 года (лицензия ЭО № 001069).

1989 год — запущен пятый энергоблок ВВЭР-1000/320 мощностью 1000 МВт. В январе 2021 года он получил лицензию Госатомрегулирования Украины на эксплуатацию (этап жизненного цикла “эксплуатация ядерной установки”).

1995 год — введен в действие шестой энергоблок ВВЭР-1000/320 мощностью 1000 МВт.

Запорожская АЭС стала первой атомной станцией Украины, где построили сухое хранилище отработанного ядерного топлива.

Проектная вместимость хранилища — 380 контейнеров, в которые можно загрузить до 9 000 сборок отработанного топлива.

Этого объема достаточно, чтобы принять все отработанное топливо, накопленное станцией за весь период ее работы.

Итак, количество реакторов на Запорожской АЭС составляет шесть, благодаря чему она является крупнейшей атомной электростанцией в Европе по установленной мощности. Однако с 2022 года она находится под оккупацией, и ее энергоресурсы остаются недоступными для украинской энергосистемы. С сентября 2022 года ядерные реакторы Запорожской АЭС находятся в основном в “холодной остановке”.

Десятый блэкаут с начала оккупации

Напомним, что 23 сентября произошло отключение единственной высоковольтной линии 750 кВ, соединявшей ЗАЭС с украинской энергосистемой. Это уже десятый полный блэкаут станции с момента ее захвата.

В НАЭК Энергоатом сообщили, что технических препятствий для подключения станции нет. В то же время оккупационная администрация сознательно блокирует восстановление питания, оставляя АЭС зависимой от дизельных генераторов, которые могут работать только в аварийном режиме и не способны долго поддерживать потребности станции.

В каком состоянии реакторы на Запорожской АЭС

Из-за действий оккупантов станция уже длительное время остается без основного источника энергоснабжения.

По сообщениям Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, все ключевые системы безопасности работают исключительно на резервных дизельных генераторах, что создает серьезную угрозу ядерной и радиационной безопасности.

В ведомстве отмечают, что игнорирование оккупационной администрацией базовых принципов ядерной безопасности, регулярные обстрелы и повреждения линий электропередач российской армией – все это может иметь катастрофические последствия.

Если же запас топлива иссякнет, существует высокая вероятность аварии с последствиями, опасными не только для Украины, но и для соседних европейских государств.

В настоящее время в МАГАТЭ подтвердили, что ситуация на ЗАЭС остается критической. По данным МАГАТЭ, текущих запасов дизельного топлива хватит примерно на 10 дней. Гросси предупредил, что такая нестабильность является крайне опасной, ведь в случае полного отключения резервных систем возникает риск расплавления ядерного топлива.

Министерство энергетики Украины совместно с МИД продолжает информировать международные организации об опасности, призывая мировое сообщество усилить давление на Россию для скорейшего возвращения станции под контроль Украины.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении также подчеркнул: ситуация на ЗАЭС критическая. Он подтвердил, что станция полностью отключена от энергосети, а один из резервных генераторов уже вышел из строя.

