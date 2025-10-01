Тимчасово окупована російськими військами Запорізька атомна електростанція і надалі залишається повністю відключеною від української енергосистеми.

Скільки енергоблоків на ЗАЕС та чи працюють вони, читайте в нашому матеріалі.

Скільки реакторів на Запорізькій АЕС

За даними Енергоатома, у 1977 році Рада Міністрів СРСР ухвалила рішення про будівництво Запорізької атомної електростанції за уніфікованим проєктом з реакторами типу ВВЕР-1000.

Етапи спорудження та кількість реакторів на ЗАЕС:

1981 рік — стартувало будівництво станції з поетапним запуском енергоблоків.

1984 рік — введено в експлуатацію перший енергоблок ВВЕР-1000/320 потужністю 1000 МВт. У вересні 2016 року термін його роботи продовжено до 23 грудня 2025 року (ліцензія ЕО № 001052).

1985 рік — запущено другий енергоблок ВВЕР-1000/320 потужністю 1000 МВт. У жовтні 2016 року продовжено термін експлуатації до 19 лютого 2026 року (ліцензія ЕО № 001055).

1986 рік — введено третій енергоблок ВВЕР-1000/320 потужністю 1000 МВт. У листопаді 2017 року його роботу подовжено до 5 березня 2027 року (ліцензія ЕО № 001062).

1987 рік — в експлуатацію введено четвертий енергоблок ВВЕР-1000/320 потужністю 1000 МВт. У жовтні 2018 року термін його роботи продовжено до 4 квітня 2028 року (ліцензія ЕО № 001069).

1989 рік — запущено п’ятий енергоблок ВВЕР-1000/320 потужністю 1000 МВт. У січні 2021 року він отримав ліцензію Держатомрегулювання України на експлуатацію (етап життєвого циклу “експлуатація ядерної установки”).

1995 рік — введено в дію шостий енергоблок ВВЕР-1000/320 потужністю 1000 МВт.

Запорізька АЕС стала першою атомною станцією України, де побудували сухе сховище відпрацьованого ядерного палива.

Проєктна місткість сховища — 380 контейнерів, у які можна завантажити до 9 000 збірок відпрацьованого палива.

Цього обсягу достатньо, щоб прийняти все відпрацьоване паливо, накопичене станцією за весь період її роботи.

Отже, кількість реакторів на Запорізькій АЕС шість, завдяки чому вона є найбільшою атомною електростанцією в Європі за встановленою потужністю. Проте з 2022 року вона перебуває під окупацією, і її енергоресурси залишаються недоступними для української енергосистеми. З вересня 2022 року ядерні реактори Запорізької АЕС перебувають здебільшого у “холодному зупині”.

Десятий блекаут з початку окупації

Нагадаємо, що 23 вересня відбулося відключення єдиної високовольтної лінії 750 кВ, що з’єднувала ЗАЕС з українською енергосистемою. Це вже десятий повний блекаут станції від початку її захоплення.

У НАЕК Енергоатом повідомили, що технічних перешкод для підключення станції немає. Водночас окупаційна адміністрація свідомо блокує відновлення живлення, залишаючи АЕС залежною від дизельних генераторів, які можуть працювати лише в аварійному режимі й не здатні довго підтримувати потреби станції.

У якому стані реактори на Запорізькій АЕС

Через дії окупантів станція вже тривалий час залишається без основного джерела енергопостачання.

За повідомленнями Державної інспекції ядерного регулювання України, усі ключові системи безпеки працюють виключно на резервних дизельних генераторах, що створює серйозну загрозу ядерній та радіаційній безпеці.

У відомстві наголошують, що ігнорування окупаційною адміністрацією базових принципів ядерної безпеки, регулярні обстріли та пошкодження ліній електропередач російською армією – усе це може мати катастрофічні наслідки.

Якщо запас палива вичерпається, існує висока ймовірність аварії з наслідками, небезпечними не тільки для України, а й для сусідніх європейських держав.

Наразі у МАГАТЕ підтвердили, що ситуація на ЗАЕС залишається критичною. За даними МАГАТЕ, поточних запасів дизельного пального вистачить приблизно на 10 днів. Ґроссі попередив, що така нестабільність є вкрай небезпечною, адже у разі повного відключення резервних систем виникає ризик розплавлення ядерного палива.

Міністерство енергетики України разом із МЗС продовжує інформувати міжнародні організації про небезпеку, закликаючи світову спільноту посилити тиск на Росію для якнайшвидшого повернення станції під контроль України.

Президент Володимир Зеленський під час свого звернення також наголосив: ситуація на ЗАЕС критична. Він підтвердив, що станція повністю відключена від енергомережі, а один із резервних генераторів уже вийшов із ладу.

