В Херсонской области ликвидировали коллаборанта Леонтьева: что известно
В Херсонской области утром 1 октября ликвидировали коллаборанта Владимира Леонтьева, который был так называемым председателем оккупационного “совета депутатов Новой Каховки”.
О ликвидации Леонтьева сообщил и гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо.
Владимира Леонтьева ликвидировали
Сначала оккупанты заявляли, что Владимир Леонтьев попал под атаку дрона и позже скончался в больнице от полученных травм.
Однако впоследствии в сети распространили видео, на котором было видно, что Леонтьев был убит не с помощью дрона. Он был ликвидирован с помощью заложенной взрывчатки.
Взрыв произошел в момент, когда Леонтьев заходил в помещение.
Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии Суспільному сказал, что каждый предатель Украины и украинского народа понесет суровое наказание.
– Силы обороны Украины, наши спецслужбы – мы знаем о каждом. И знаем, что каждый сделал в тот или иной момент и как он поступил в тот или иной момент, когда нужно было выбирать свою родину, а он выбрал врага. Поэтому за это придет расплата, – сказал Волошин.
Что известно о коллаборанте Леонтьеве
61-летний Владимир Леонтьев длительное время сотрудничает с оккупантами.
В апреле 2022 года он был назначен так называемым мэром города Новая Каховка. В том же месяце он получил от Украины подозрение в коллаборационной деятельности.
В июле того же года его подозревали в похищении журналиста Олега Батурина, а в июне 2025 года — в похищении мэра Берислава Александра Шаповалова.