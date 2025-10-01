В Херсонской области утром 1 октября ликвидировали коллаборанта Владимира Леонтьева, который был так называемым председателем оккупационного “совета депутатов Новой Каховки”.

О ликвидации Леонтьева сообщил и гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо.

Владимира Леонтьева ликвидировали

Сначала оккупанты заявляли, что Владимир Леонтьев попал под атаку дрона и позже скончался в больнице от полученных травм.

Однако впоследствии в сети распространили видео, на котором было видно, что Леонтьев был убит не с помощью дрона. Он был ликвидирован с помощью заложенной взрывчатки.

Взрыв произошел в момент, когда Леонтьев заходил в помещение.

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии Суспільному сказал, что каждый предатель Украины и украинского народа понесет суровое наказание.

– Силы обороны Украины, наши спецслужбы – мы знаем о каждом. И знаем, что каждый сделал в тот или иной момент и как он поступил в тот или иной момент, когда нужно было выбирать свою родину, а он выбрал врага. Поэтому за это придет расплата, – сказал Волошин.

Что известно о коллаборанте Леонтьеве

61-летний Владимир Леонтьев длительное время сотрудничает с оккупантами.

В апреле 2022 года он был назначен так называемым мэром города Новая Каховка. В том же месяце он получил от Украины подозрение в коллаборационной деятельности.

В июле того же года его подозревали в похищении журналиста Олега Батурина, а в июне 2025 года — в похищении мэра Берислава Александра Шаповалова.

