На Херсонщині вранці 1 жовтня ліквідували колаборанта Володимира Леонтьєва, кий був так званим головою окупаційної “ради депутатів Нової Каховки”.

Про ліквідацію Леонтьєва повідомив і гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо.

Володимира Леонтьєва ліквідували

Спершу окупанти заявляли, що Володимир Леонтьєв потрапив під атаку дрона та пізніше помер у лікарні від отриманих травм.

Проте згодом у мережі поширили відео, на якому було видно, що Леонтьєва було вбито не за допомогою дрона. Його було ліквідовано за допомогою закладеної вибухівки.

Вибух стався в момент, коли Лєонтьєв заходив до приміщення.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі Суспільному сказав, що кожен зрадник України й українського народу понесе суворе покарання.

– Сили Оборони України, наші спецслужби – ми знаємо про кожного. І знаємо, що кожен зробив у той чи інший момент і як він вчинив у той чи інший момент, коли потрібно було обирати свою батьківщину і він обрав ворога. Тому за це прийде розплата, — сказав Волошин.

Що відомо про колаборанта Леонтьєва

61-річний Володимир Леонтьєв тривалий час співпрацює з окупантами.

У квітні 2022 року його було призначено так званим мером міста Нова Каховка. Того ж місяця він отримав від України підозру в колабораційній діяльності.

У липні того ж року його підозрювали у викраденні журналіста Олега Батуріна, а у червні 2025-го — у викраденні мера Берислава Олександра Шаповалова.

