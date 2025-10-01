В ближайшее время российская армия будет продолжать сосредотачивать усилия на Покровском и Добропольском направлениях.

Об этом рассказал начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов в интервью Укринформу, отвечая на вопрос о прогнозе на осенне-зимнее наступление россиян.

Гнатов о текущей ситуации на фронте

По его словам, в настоящее время обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной.

Противник продолжает активно штурмовать позиции украинских войск на главных направлениях, создавая преимущество в силах и средствах в 5-6 раз.

— Наступательные действия враг ведет вдоль всей линии соприкосновения на тринадцати основных оперативных направлениях, интенсивность которых в среднем составляет 160-190 штурмов в сутки, — отметил Гнатов.

Наиболее напряженная обстановка остается на востоке Украины, где противник существенно превосходит в силах и средствах и ведет наступательные действия высокой интенсивности при поддержке авиации, артиллерии и ударных БПЛА.

Глава Генштаба отметил, что оккупанты пытаются установить полный контроль над Часовым Яром и Торецком, создать условия для блокирования Константиновки с востока, юга и запада, охватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

— Следует отметить, что в настоящее время противник пытается широко использовать тактику инфильтрации мелких групп в тыловые районы наших войск с их дальнейшим накоплением и развитием наступления у нас в тылу, — подчеркнул Гнатов.

В то же время Силы обороны при благоприятных условиях ведут штурмовые действия с целью восстановления утраченных позиций, а также поиск и уничтожение противника, проникшего в тыловые районы.

Несмотря на значительные потери личного состава и техники, противник не отказывается от продолжения наступательных действий.

Гнатов сообщил о большой вероятности того, что россияне будут продолжать выполнять задачи в наступательной операции с целью полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

Они будут пытаться выйти на административные границы этих регионов.

Погодные условия также будут влиять на события на фронте — осадки значительно уменьшат проходимость местности и маневренность войск.

Как отметил Гнатов, от развития событий на Покровском направлении будет зависеть характер действий противника на других направлениях, в частности Запорожском.

Ранее главнокомандующий Александр Сырский сообщал, что в результате Добропольского контрнаступления ВСУ освобождено около 175 квадратных километров украинской земли, зачищено от диверсионных групп почти 195 квадратных километров.

