Найближчим часом російська армія продовжуватиме зосереджувати зусилля на Покровському та Добропільському напрямках.

Про це розповів начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов в інтерв’ю Укрінформу, відповідаючи на запитання про прогноз на осінньо-зимовий наступ росіян.

Гнатов про поточну ситуацію на фронті

За його словами, наразі обстановка в районах ведення бойових дій залишається складною.

Противник продовжує активно штурмувати позиції українських військ на головних напрямках, маючи перевагу в силах і засобах у 5-6 разів.

— Наступальні дії ворог веде вздовж усієї лінії зіткнення на тринадцяти основних оперативних напрямках, інтенсивність яких у середньому становить 160-190 штурмів на добу, – зазначив Гнатов.

Найбільш напружена обстановка залишається на Сході України, де противник суттєво переважає у силах і засобах та веде наступальні дії високої інтенсивності за підтримки авіації, артилерії та ударних БпЛА.

Очільник Генштабу зазначив, що окупанти намагаються встановити повний контроль над Часовим Яром і Торецьком, створити умови для блокування Костянтинівки зі сходу, півдня та заходу, охопити Покровсько-Мирноградську агломерацію.

— Наразі противник намагається широко використовувати тактику інфільтрації дрібних груп у тилові райони наших військ з їх подальшим накопиченням та розвитком наступу в нас у тилу, – наголосив Гнатов.

Водночас Сили оборони за сприятливих умов ведуть штурмові дії з метою відновлення втраченого положення, а також пошук та знищення противника, що інфільтрувався у тилові райони.

Попри значні втрати особового складу та техніки, противник не відмовляється від продовження наступальних дій.

Гнатов повідомив про велику ймовірність того, що росіяни продовжуватимуть виконувати завдання в наступальній операції з метою повної окупації Донецької та Луганської областей.

Погодні умови також впливатимуть на події на фронті – опади значно зменшать прохідність місцевості та маневреність військ.

Як зауважив Гнатов, від розвитку подій на Покровському напрямку залежатиме характер дій противника на інших напрямках, зокрема Запорізькому.

Раніше головнокомандувач Олександр Сирський повідомляв, що в результаті Добропільського контрнаступу ЗСУ звільнено близько 175 квадратних кілометрів української землі, зачищено від диверсійних груп майже 195 квадратних кілометрів.

