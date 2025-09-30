За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок цих ударів загинули 253 людини, ще 1 524 – отримали поранення.

Скільки Шахедів запустила РФ по Україні з початку вторгнення

Російська армія застосовує Шахеди проти цивільної інфраструктури, що призводить не лише до людських жертв, а й до масштабних руйнувань – пошкодження та знищення будівель та інших об’єктів, які захищені нормами міжнародного гуманітарного права.

За період із лютого 2022 року по серпень 2025-го СБУ задокументувала близько 50 тис. випадків запуску ворожих дронів.

У зв’язку з цими атаками слідчі зареєстрували понад 1,6 тис. кримінальних проваджень щодо обстрілів цивільних об’єктів.

В Офісі Генпрокурора наголосили, що застосування ударних БпЛА не було передбачене у військовій доктрині РФ, тож спершу в російській армії бракувало чіткої системи управління цим видом озброєння.

Однак поступово там створюють окремі підрозділи, подібні до українських Сил безпілотних систем.

Начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора України Юрій Бєлоусов (до вересня 2025 року, – Ред.) заявив:

– Ми починаємо розуміти, хто приймає рішення наносити ураження. Ми багато працювали з нашими колегами з розвідок, щоб цю інформацію “по копійці” зібрати. І зараз ми будемо називати конкретні прізвища і притягати їх у заочній процедурі, але я сподіваюся, що це — питання часу до реальної відповідальності.

Нагадаємо, уночі 30 вересня війська РФ випустили по Україні 65 ударних безпілотників.

Запуск здійснювався з Брянська, Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Більше 40 із цих дронів становили Шахеди. Сили оборони України змогли збити чи приглушити 46 ворожих апаратів.

