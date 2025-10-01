Президент Украины Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Алексею Кулебе провести в Одессе полную проверку работы ответственных структур после трагедии, в результате которой погибли девять человек, среди них ребенок.

Глава государства ожидает подробный доклад в пятницу, 3 октября.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский о последствиях непогоды в Одессе

— Ужасная ситуация в Одессе в эти дни — девять человек погибли от стихийного бедствия, среди них ребенок. Мои соболезнования родным и близким, — высказался Зеленский.

Президент сообщил, что Кулеба доложил о ситуации в городе и выяснении обстоятельств трагедии такого масштаба.

— Поручил ему провести полную проверку работы в Одессе, всех фактов, которые предшествовали трагедии и могли привести к таким значительным негативным последствиям. В эту пятницу ожидаю подробный доклад, — подчеркнул глава государства.

Проверка должна выяснить, были ли допущены ошибки в работе городских властей, коммунальных служб и других ответственных структур, которые могли привести к масштабной трагедии с человеческими жертвами.

Непогода в Одессе: что известно

В результате сильных дождей в ночь на 30 сентября подтоплены улицы, подвалы, частные дома, магазины и объекты коммунальной инфраструктуры.

Также подтоплены две канализационные насосные станции, одна из них в районе Пересыпа обесточена из-за затопления генераторов.

Кроме того, в городе перекрыт ряд улиц. На нескольких перекрестках не работают светофоры.

По последним данным, погибли девять человек, среди них 8-летняя девочка.

В подвале одного из домов спасатели нашли тела целой семьи: двух мужчин, двух женщин и ребенка.

Их дом накрыла волна.

Другие тела найдены на Балковской, Дача Ковалевского и Рыбальской.

Спасено 362 человека, эвакуировано 227 транспортных средств.

Ликвидация последствий непогоды в Одессе продолжается.

