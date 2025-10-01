Сегодня день защиты нашего государства, защиты нашей независимости, права украинцев жить свободно на своей земле.

Об этом сказал в своем выступлении президент Владимир Зеленский по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Обращение Зеленского в День защитников и защитниц

По его словам, в День защитников и защитниц также вспоминаем павших воинов, а украинцы обращаются с молитвами, чтобы Покров Пресвятой Богородицы оберегал наше государство.

— Украина есть на этой земле. И это не подарок, это не случайность, не чья-то милость или решение из прошлого, а заслуга нашего народа. Это результат, достигнутый украинцами, — сказал Зеленский.

Президент отметил, что украинцы выдержали десятки попыток завоевания нашего государства, украинцы прошли через столетия пропаганды того, что у нас якобы не может быть самостоятельной национальной жизни.

Но каждая попытка врагов покорить Украину заканчивалась только тем, что наша страна возрождалась.

— Все попытки стереть Украину и украинцев заканчивались тем, что враждебные империи рассыпались. Украина пережила не просто кого-то одного, кто пытался изжить из мира наших людей. Украина пережила всех их, кто этого хотел, — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский также отметил, что сегодня день миллионов храбрых, миллионов украинцев, которые не побоялись, не предали и которые мечтают о завершении войны.

Он заявил, что украинцы не впервые защищаются от России, но сейчас наиболее дальновидно.

— И именно сейчас нужно защититься так, чтобы наши дети, все последующие поколения были гарантированно свободны от войны, от террора, от ударов, от любых угроз, — говорит президент.

Глава государства сообщил, что накануне Дня защитников и защитниц подписал указы о награждении более 1600 украинцев государственными наградами.

Это люди из разных составляющих нашей защиты: Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, разведка, Служба безопасности Украины, пограничники, Национальная полиция, связисты, спасатели.

Уже почти 124 тысячи наших людей отмечены государственными наградами именно за защиту, за оборону нашего государства и людей, подчеркнул Зеленский. И это лишь часть подвига украинского народа.

