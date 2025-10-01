Сьогодні день захисту нашої держави, захисту нашої незалежності, права українців жити вільно на своїй землі.

Про це сказав у своєму виступі президент Володимир Зеленський з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Звернення Зеленського у День захисників і захисниць

За його словами, у День захисників та захисниць також згадуємо полеглих воїнів, а українці звертаються з молитвами, щоб Покрова пресвятої Богородиці оберігала нашу державу.

– Україна є на цій землі. І це не подарунок, це не випадковість, не чиясь милість чи рішення з минулого, а заслуга нашого народу. Це здобутий українцями результат, – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що українці витримали десятки спроб завоювання нашої держави, українці пройшли через століття пропаганди того, що начебто в нас не може бути самостійного національного життя.

Але кожна спроба ворогів підкорити Україну завершувалася тільки тим, що наша країна відроджується.

– Всі спроби стерти Україну і українців завершувалися тим, що ворожі імперії розсипались. Україна пережила не просто когось одного, хто намагався зжити зі світу наших людей. Україна пережила усіх їх, хто цього хотів, – наголосив очільник держави.

Володимир Зеленський також зазначив, що сьогодні день мільйонів хоробрих, мільйонів українців, які не побоялись, не зрадили і які мріють про завершення війни.

Він заявив, що українці не вперше захищаються від Росії, але зараз найбільш далекобійно.

– І саме зараз треба захиститись так, щоб наші діти, всі наступні покоління були гарантовано вільні від війни, від терору, від ударів, від будь-яких загроз, – каже президент.

Глава держави повідомив, що напередодні Дня захисників та захисниць підписав укази про відзначення понад 1 600 українців державними нагородами.

Це люди із різних складових нашого захисту: Збройні сили України, Національна гвардія, розвідка, Служба безпеки України, прикордонники, Національна поліція, зв’язківці, рятувальники.

Вже майже 124 тисячі наших людей відзначені державними нагородами саме за захист, за оборону нашої держави та людей, наголосив Зеленський. І це лише частина подвигу українського народу.

